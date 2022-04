Konak Belediyesi'nden 11 Bin 500 Aileye Ramazan Yardımı

Konak Belediyesi, ramazan ayında toplam 11 bin 500 aileye yardım ulaştırdı.

Konak Belediyesi, ramazan ayında da yardım ve desteklerini sürdürdü. Konak Belediyesi'nin hazırladığı yardım kolileri ve hayırsever vatandaşların yaptığı bağışlardan oluşan toplam 10 bin adet gıda kolisi dağıtıldı. Öte yandan Konak Belediyesi Sosyal Destek Merkezi Gıda Market'ten de bin 500 ihtiyaç sahibi aileye gıda desteğinde bulunuldu. Konak Belediyesi ve hayırsever vatandaşların destekleriyle toplam 11 bin 500 aileye ramazan ayında yardım ulaştırıldı.

"RAMAZAN AYI PAYLAŞMA AYI"

Birlik ve beraberlik duygularının yoğun yaşandığı, paylaşımın arttığı ramazan ayında her zaman olduğu gibi ihtiyaç sahibi vatandaşları unutmadıklarını belirten Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Sosyal Destek Merkezi aracılığıyla yardımlarını ulaştırdıklarını söyledi. Tüm dünyada olduğu gibi ülke genelinde yaşanan pandemi nedeniyle vatandaşların sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirten Başkan Batur, "Pandemi sürecinde elimizden geldiğince toplumun her kesimine elimizi uzatmaya çalıştık. İşini kaybeden vatandaşa da kepenklerini uzun süre açamayan esnafa da her defasında can suyu vermeye çalıştık. Ramazan ayında da bu yardımlarımızı sürdürdük. Bu süreçte Konak Belediyesi imkanları ile hayırsever vatandaşlarımızdan gelen bağışları toplayarak tek bir merkezden yardımları gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Bizlere güvenerek, yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine verileceği inancıyla bağışta bulunan hayırsever vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ÇOCUKLAR UNUTULMADI

Konak Belediyesi Sosyal Destek Merkezi aracılığıyla ilçede yaşayan bin 200 çocuğa giysi yardımında da bulunuldu. Konak Belediyesi Sosyal Destek Merkezi'ne kayıtlı gerçek ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik yapılan giysi yardımı ile çocuklar bayramlık kıyafetlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.