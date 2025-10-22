Haberler

Kokina Çiçeği Toplama Geleneği Sinop'ta Devam Ediyor

Yılbaşında uğur getirdiğine inanılan kokina çiçekleri, İstanbul'dan gelen Roman vatandaşlar tarafından Sinop'un Akliman mevkisinde titizlikle toplanıyor. 40 kişilik ekip, geçimlerini sağlamak amacıyla çiçekleri ormanlarda topluyor ve yerel yetkililerden destek bekliyor.

Yılbaşında uğur getirdiğine inanılan "kokina çiçeği", 2 ay öncesinden İstanbul'dan gelen Roman vatandaşlar tarafından Sinop'un Akliman mevkisinde büyük bir zahmetle toplanmaya başlandı.

Adını Rumca "kırmızı" anlamına gelen kokinadan alan bu çiçek, ormanlık alanlarda, çalıların tepeleri ya da diplerinden toplanıyor. İstanbul'dan Sinop'a gelen yaklaşık 40 kişilik ekip geçimlerini kokinadan sağlamak amacıyla Sinop'un Akliman mevkisine konumlandı. Çadırda kalan ve yemeklerini odun ateşinde pişiren ekibin yetkililerden kalacak yer isteği var.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan kokina toplayıcısı Mustafa Çalgıcı, "İstanbul Çekmeköy'den geliyoruz. Her sene buralardayız biz. Yılbaşı çiçeği kokina topluyoruz. Bir ay boyunca ormanlarda, dağlarda dolaşıp gezip kokina çiçeği topluyoruz. Kasım ayının sonuna kadar buralardayız. Biz topladığımız kokinaları çiçek haline getirip satıyoruz. Bunlara 'uğur çiçeği' diyorlar. Erkek olsun, kadın olsun alıp vazosuna koyup şans getirdiğine inanıyor. Biz de onlar için bu işi yapıyoruz. Fakat, hiç kolay değil. Dikenlerin içinden topluyoruz bunları. Doğadan mantar topladık. Akşam yemeği için mantar yapacağız" diye konuştu.

"Valilik bize yardımcı olsun"

Kokina toplayıcısı Cemal Gezisi ise, "Valilik bize yardımcı olsun. Yardım derken polis, jandarma gelip de yanımıza bize lütfen 'burayı kaldırın' demesin. Kokinayı kırmızı haliyle topluyoruz. Bunun işçiliği çok zahmetli. Zor bir şey yani" dedi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
