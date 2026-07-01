Koçarlı, Aydın'ın bamya üretimindeki liderliğini sürdürüyor

Aydın'ın önemli tarım merkezlerinden Koçarlı ilçesinde bamya hasadı başladı. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipler, hasat çalışmalarına katılarak üreticilerle bir araya geldi.

Aydın'ın verimli topraklarında tarımsal üretim tüm hızıyla devam ederken, Koçarlı ilçesinde gerçekleştirilen bamya hasadına Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz ile Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Selli katıldı. Hasat alanında incelemelerde bulunan yetkililer, üreticilerle sohbet ederek sezonun bereketli ve bol kazançlı geçmesi temennisinde bulundu. Hasadın yapıldığı aile işletmesinde üretimin anne, baba ve iki oğullarının ortak emeğiyle sürdürüldüğü belirtilirken, kuşaktan kuşağa aktarılan tarımsal bilgi ve deneyimin aile dayanışmasıyla birleşerek üretime güç kattığı ifade edildi. 2025 yılı TÜİK verilerine göre Koçarlı ilçesinde 2 bin 200 dekar, Aydın genelinde ise 4 bin 220 dekar alanda bamya üretimi gerçekleştirildiği kaydedildi. Bu rakamlarla Koçarlı'nın, Aydın'da bamya üretiminin en önemli merkezlerinden biri olmayı sürdürdüğü kaydedildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirterek, tarımsal üretimi sahada desteklemeye ve çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı