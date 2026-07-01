Haberler

Koçarlı, Aydın'ın bamya üretimindeki liderliğini sürdürüyor

Koçarlı, Aydın'ın bamya üretimindeki liderliğini sürdürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bamya hasadı başladı. İl ve ilçe tarım müdürleri hasat alanında incelemelerde bulunarak üreticilerle bir araya geldi. Koçarlı'da 2 bin 200 dekar alanda bamya üretimi yapılıyor.

Aydın'ın önemli tarım merkezlerinden Koçarlı ilçesinde bamya hasadı başladı. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipler, hasat çalışmalarına katılarak üreticilerle bir araya geldi.

Aydın'ın verimli topraklarında tarımsal üretim tüm hızıyla devam ederken, Koçarlı ilçesinde gerçekleştirilen bamya hasadına Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz ile Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Selli katıldı. Hasat alanında incelemelerde bulunan yetkililer, üreticilerle sohbet ederek sezonun bereketli ve bol kazançlı geçmesi temennisinde bulundu. Hasadın yapıldığı aile işletmesinde üretimin anne, baba ve iki oğullarının ortak emeğiyle sürdürüldüğü belirtilirken, kuşaktan kuşağa aktarılan tarımsal bilgi ve deneyimin aile dayanışmasıyla birleşerek üretime güç kattığı ifade edildi. 2025 yılı TÜİK verilerine göre Koçarlı ilçesinde 2 bin 200 dekar, Aydın genelinde ise 4 bin 220 dekar alanda bamya üretimi gerçekleştirildiği kaydedildi. Bu rakamlarla Koçarlı'nın, Aydın'da bamya üretiminin en önemli merkezlerinden biri olmayı sürdürdüğü kaydedildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirterek, tarımsal üretimi sahada desteklemeye ve çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cemil Tugay'dan AK Parti'ye geçecek iddialarına yanıt

İzmir AK Parti'ye mi geçiyor? Cemil Tugay'dan açıklama var
Netanyahu dünyaya rest çekti: Lübnan'daki işgali sürdüreceğiz

Biri bu adamı durdursun! Dünyayı ayağa kaldıracak işgal hamlesi
Destici'den komedyen Deniz Göktaş'a sert tepki: O dili koparırız

Parti lideri ünlü komedyeni açık açık tehdit etti: O dili koparırız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Bir günde 6 oyuncu gitti

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Bir günde 6 oyuncu gitti
Toplam sayı 6'ya çıktı! Dünya Kupası'nda 2 istifa daha

Montella ''Kader'' demişti! Dünyaca ünlü 2 hoca daha istifa etti
Güpegündüz genç kadına yaptıklarına bakın! Gözü dönmüş saldırgan her yerde aranıyor

Güpegündüz genç kadına yaptıklarına bakın
Demet Şener ve İbrahim Kutluay yıllar sonra yan yana! Kızlarını gören şaşırıyor

Yıllar sonra yan yana! Kızlarını gören şaşırıyor
Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı mesajı

Kabine'den en düşük emekli maaşıyla ilgili heyecanlandıran mesaj
Müziğin sesini kısmalarını istedi, ortalık bir anda karıştı

Arabayla yaklaşıp "Müziğin sesini kıs" dedi, sonrasında film koptu
Atölyedeki genci zorla öpmeye çalıştı, beklemediği tepkiyle karşılaştı

Görüntü Ümraniye'den! Bir anda atölyeye dalıp genci taciz etti