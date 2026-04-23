Koçarlı'da Akdeniz meyve sineğine karşı tuzaklı takip sürüyor

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde narenciye ve meyve bahçelerinde verim kaybına neden olan Akdeniz meyve sineğinin popülasyonu izleniyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tuzak kontrolleri ile tarımsal mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde narenciye ve meyve bahçelerinde zararlı popülasyonunu izlemek amacıyla kurulan Akdeniz meyve sineği tuzaklarının kontrolleri yapıldı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde tarım alanlarında zararlı takibi sürüyor. Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, narenciye ve diğer meyve üretim alanlarında verim kaybına neden olan Akdeniz meyve sineğine karşı yürütülen mücadele kapsamında tuzak kontrollerine devam ediyor. Ekipler, zararlı popülasyonunu izlemek ve mücadele zamanını doğru belirlemek amacıyla kurulan tuzakları düzenli olarak kontrol ederken, elde edilen veriler doğrultusunda üreticilere gerekli bilgilendirmeler yapılıyor. Çalışmalarla hem ürün kalitesinin korunması hem de ekonomik kayıpların önüne geçilmesi hedefleniyor. Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Teknik ekiplerimiz tarafından, ilçede narenciye ve diğer meyve üretim alanlarında zararlı popülasyonunu izlemek ve mücadele zamanını doğru belirlemek amacıyla Akdeniz meyve sineği tuzak kontrolleri devam ediyor" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran, 2 gemiye el koyduğu operasyonun görüntülerini yayınladı

Savaşta bir ilk! Geminin el değiştirme görüntüleri yayınlandı
İran'ın Hürmüz'deki operasyonu sonrası ABD donanmasında sürpriz ayrılık

İran'ın operasyonu sonrası ABD donanmasında şok görevden alma
15 yaş altına sosyal medya yasağı getiren kanun teklifi Meclis'ten geçti

15 yaş altı çocuklar dikkat! Artık sizlere yasak
Tanığın iddiası ortalığı karıştıracak: Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor, elinde bir şeyler var

"Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor" Nedeni ise daha fena!
Kastamonu'da yanan ormanlık alanın küllerinden servet doğdu

O ilimizde yanan ormanlık alanın küllerinden servet doğdu
''Arda Güler'i sevmiyor'' denen Mbappe'den tüm iddiaları boşa çıkaran paylaşım

''Arda'yı sevmiyor'' denen Mbappe tek hareketiyle herkesi susturdu
15 yaş altına sosyal medya yasağı getiren kanun teklifi Meclis'ten geçti

15 yaş altı çocuklar dikkat! Artık sizlere yasak
Ege Bölgesi'ndeki 8 il için yatırım seferberliği

Bir bölgeye dev teşvik paketi! 8 il için yatırım seferberliği başladı
Mauro Icardi'nin fiziksel görüntüsü eleştirilerin odağında

Yine Icardi yine olay: Herkes bu görüntüyü konuşuyor