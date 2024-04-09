Kocaeli'de Bayram Tatili Dönüşünde Kamyon ve Tankerlere Seyir Yasağı

Kocaeli'de bayram tatili dönüşünde trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 14 Nisan Pazar günü saat 05.00'den 15 Nisan pazartesi günü saat 05.00'e kadar seyir yapmaları yasaklandı.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada açıklamada, "Bayram tatili dönüşü İstanbul ve Ankara illerindeki trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların ilimiz sorumluluk bölgesinde kalan kısımlarında 14 Nisan Pazar günü saat 05.00'den itibaren 15 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'e kadar seyir yapmalarının durdurulmasına karar verilmiştir" denildi.

Yasak gününde seyir halinde olan araçların bekleyebilecekleri tesisler

Açıklamada; D100 (İstanbul-Kocaeli-Sakarya-Ankara Karayolu), D130, D575, D595 (İzmit-Yalova-Bursa Karayolu), O4 (İstanbul-Ankara Otoyolu), O5 ( İstanbul-Osmangazi Köprüsü-İzmir otoyolu), O7 (Kuzey Marmara)'yi kullanacak kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, yasakların başlayacağı tarih olan 14 Nisan Pazar günü saat 05.00 civarlarında seyir halinde olması halinde D100 Ankara'dan geliş Ormanya otoparkı, D100 İstanbul'dan geliş Hilal petrol tesisleri, D130 Yalova'dan geliş Karamürsel Karayolları Denetim İstasyonu, TEM Otoyolu Ankara'dan geliş Tepetarla tesisleri, TEM Otoyolu İstanbul'dan geliş Doğalhane tesisleri ile Osman Gazi Köprüsü'nden geliş Oksijen Tesisleri'nde beklemeleri uyarılarında bulunuldu. - KOCAELİ