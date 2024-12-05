Kızılay ve ASO-SEM, İhtiyaç Sahibi Kadınlar İçin İşbirliği Protokolü İmzaladı

Türk Kızılay ile Ankara Sanayi Odası Sürekli Eğitim Merkezi (ASO-SEM) arasında ihtiyaç sahibi kadınların meslek edinerek kalıcı istihdamının sağlanması için işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol çerçevesinde kursiyerlere, yol ve yemek desteği, kreş imkanı, ferdi kaza sigortası, mesleki yeterlilik belgesi için ödeme gibi çeşitli yardımlar sağlanacak. Kursu başarıyla tamamlayan kadınlara işe başlama ödemesi yapılacak ve iş güvenliği için ekipman desteği sunulacak. Projede Sincanlı kadınların ASO-SEM'de en az bir, en fazla sekiz hafta süren uygulamalı meslek edinme kurslarında alacakları eğitimler sayesinde meslek edinmeleri, ekonomik olarak güçlenmeleri ve toplumsal hayata daha etkin katılımları hedefleniyor.

"Pilot uygulamasında eğitim alan 64 kadınımız şu anda iş hayatına girdi"

ASO-SEM binasında gerçekleştirilen törende konuşan ASO-SEM Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Tütek, Kızılay'ın ihtiyaç sahiplerinin yanında olan bir kurum olmasından kaynaklı toplumda güven tesisi sağladığını belirterek, "Kadınlarımızı bir meslek sahibi yaparak, onların kendi ayakları üzerinde durduğunu görmek, sadece kendilerine değil, Türk ekonomisine katkısını görmek hakikaten en gururlandığımız, en mutlu olduğumuz durum budur. Bizim tek bir motivasyonumuz var; eğitimini tamamlamış olan arkadaşlarımızın kendi ayakları üzerinde durabilmeleridir. Son derece kıymetli bir çalışma var. Kızılay'ın karşıladığı kreş desteği, yol, yemek desteği ve sigorta gibi son derece kıymetli çalışmalar var. Kadınlara sadece o mesleği öğrenmek ve o meslekte bir yere gelmek kalıyor. Pilot uygulamasında eğitim alan 64 kadınımız şu anda iş hayatına girdi ve Türkiye ekonomisine üretmeye başladılar. Bu çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

Kızılay Genel Müdürü Gazi Alataş ise, ASO-SEM'in bu proje ile Kızılay'a yardım ulaştıran hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında kapı açtığını dile getirerek, "Proje çok iyi bir proje. Kadının güçlendirilmesi başlığı altında yaptığımız birçok çalışma var ama bu projede bir farklılık var. Biz projeye pilot proje olarak başladık ve ilk etapta 22 kadınla başlanmıştı. Oranın istatistiklerini çok yakın takip ettik. Şu anda bu sayı 64'e çıktı. Kadın başına bizim yaptığımız yardım ilavelerle kabaca 15-16 bin lirayı buluyor ama kişi başına 25-30 bin lira ile işe giriyorlar. Bu yardım kuruluşu için inanılmaz güzel bir sonuç. Bu sonuçta bizim de payımız olduğu için teşekkür ediyoruz. Her anlamda desteğimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

Alataş, ASO-SEM ile projenin devamlılığını da sıkı bir şekilde takip edeceklerini ve Türkiye'nin 81 ilinde sanayi odaları ile Kızılay şubelerini bir araya getirerek bu projeyi yaygınlaştırmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Törene Kızılay Genel Müdürü Gazi Alataş, Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, Sincan Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, ASO-SEM yöneticileri ve diğer ilgililer katıldı. - ANKARA