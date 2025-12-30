Karlı havalarda şifa arayanlar aktarlarda yoğunluk oluşturdu

Kış aylarının gelmesi ve kar yağışının etkili olmasıyla doğal ürünlerle şifa arayan vatandaşlar Gaziantep'teki aktarlarda yoğunluk oluşturdu.

Gaziantep'te grip ve nezle gibi kış hastalıklarından korunmak için organik ve doğal ürünleri tercih eden vatandaşlar, aktarlarda yoğunluk oluşturdu. Son günlerde havaların iyice soğuması ve kar yağışının etkili olmasıyla organik ürünlerin olduğu aktarlarda satışlar arttı. Grip kaynaklı salgın hastalıklardan korunmak için doğal yöntemleri tercih eden vatandaşlar, aktarların yolunu tuttu. Kış mevsimi ile birlikte bağışıklık sistemlerini güçlendirmek isteyen ve daha çok doğal ürünleri tercih eden vatandaşlar, soğuk algınlığına yakalanmamak için çeşitli bitkilerin karıştırılarak hazırlandığı kış çayının tüketilmesini öneren aktarları tercih ediyor.

Vatandaşların en çok tercih ettiği ürünler kış çayları

Özellikle soğuk algınlığı, öksürük ve grip gibi hastalıklara bitkisel çözümler arayan vatandaşların en çok tercih ettiği ürünler arasında ise kuşburnu, ıhlamur, zencefil, zerdeçal, hatmi çiçeği, tarçın ve ada çayı bulunuyor. Soğuk algınlığına karşı bünyesini doğal yollarla güçlendirmek isteyen vatandaşlar, aktarlarda yoğunluk oluşturmaya devam ederken, aktarlar ise vatandaşlar için çeşitli bitkilerden oluşan kış çayı önerisinde bulunuyor.

"Doğal ürünler, tedavi edici özelliğiyle ilgi görüyor"

Tarihi Almacı Pazarı'nda bitkisel ürün satışı yapan aktar Bülent Bilici, 10 bitkinin karışımıyla yaptıkları kış çayına rağbetin çok fazla arttığını dile getirdi. Kış çayının tedavi edici özelliğinin olduğunu ve birçok solunum yolu enfeksiyonuna da iyi geldiğini belirten Bilici, "Şu an ciddi bir yoğunluk var. Havalar kuru gidiyor. Kuru öksürük, grip, nezle şeklinde bize şikayetlerle çok gelen oluyor. Biz tabi ki ilk önce müşterimize hastanelere gitmesini öneriyoruz. Alternatif olarak bizler de burada müşterimize destek veriyoruz. Şimdi genelde bize kuru öksürük, grip ve burun akıntısı şikayetiyle gelen müşterilerimiz var. Biz burada elimizden geldiğince kendileri tedavi etmeye çalışıyoruz. Kuru öksürükle alakalı genelde dut veriyorum. Dutu kaynatıyorlar, içiyorlar. Kış çayımız var, kendi karışımlarımız var. Müşterilerimize polenli ve arı sütlü karışımlardan veriyoruz. Şu an en çok ıhlamur satılıyor, tarçın gidiyor. Kış çayımız içinde tarçın, karanfil, hibiskus, gül, melisa ve papatya var. 10-15 çeşit karışım şeklinde çayımız çok gidiyor. Artı macun veriyorum. Genelde 'ciğerde balgam var, ciğerim çok ağrıyor' diye gelen müşterilerimiz var. Onunla alakalı propolisli ürünlerimiz var, onlardan veriyoruz. 'Eklemlerim ağrıyor, hiç halim yok' diyen müşterilerimize de daha farklı bizim kendi yaptığımız o rahatsızlıklarla alakalı karışımlardan veriyoruz" dedi.

"Ciddi bir hastalık yoğunluğu var, insanlar alternatif ürünlere yöneliyor"

Organik ürünler satan Hurşit Aktaş ise özellikle son 2 haftadır satışların arttığını belirterek, "Ciddi bir salgın var, ciddi bir hastalık yoğunluğu var. İnsanlar alternatif ürünlere yöneliyor. Bu alternatif ürünler için de Gaziantep çok zengin bir coğrafyaya sahip. Gerçekten çok fazla ürünümüz var. Gerek zahter olsun, gerek ıhlamur ve ada çayı gibi zengin çeşidimiz var. İnsanlar da bu çeşitlere yöneliyorlar. Gerçekten faydalarını gören insanlar da çok. Ama her şeyde olduğu gibi bu doğal ürünleri bilinçli tüketerek insanlar faydalanabilirler. Çünkü bilinçsiz değil. Bazıları günde bir öğün içiyor, 'ben bunun şifasını görmedim' diyor. Doğal ürünleri daha iyi şifa alabilmeleri için azar azar günde 3-5 porsiyon şeklinde tüketmeleri gerekiyor. Biz de insanları aktarlara davet ediyoruz. Gerek bizi ve gerek diğer esnaflarımızı da ziyaret edip bu konuda bilgi alabilirler. Yani bilinçlenerek doğal ürünleri tüketsinler. Her şeyi dengeli bir şekilde tüketsinler. İnsanları bu konuda bilinçli olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bitkisel ilaçları kullanmayı tercih ediyorum"

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte artan salgın hastalıklardan korunmak için bitkisel ürünleri tercih ettiğini belirten vatandaşlardan Mustafa Hodu da, "Sıvılaştırılmış macun halinde bazı doğal ilaçlar kullanıyorum, onlarla korunmaya çalışıyorum. Genelde tarçın ve ada çayı içiyorum. Bu tür bitkisel ilaçları kullanmayı tercih ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP