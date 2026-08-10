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55 Yıllık Çadırcı Ustası: Meslek Yavaş Yavaş Ölüyor

55 Yıllık Çadırcı Ustası: Meslek Yavaş Yavaş Ölüyor
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Kırşehir'de 55 yıldır çadırcılık yapan Gürsel Seçilmiş, gençlerin mesleğe ilgi göstermemesi nedeniyle çırak bulamadığını ve çadırcılığın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Babasından öğrendiği mesleği aynı iş yerinde sürdüren Seçilmiş, yaz ve kış aylarında farklı işler yaptıklarını, ancak meslek geleneğinin devam etmediğini belirtti.

Kırşehir'in tarihi Uzun Çarşısı'nda 55 yıldır çadırcılık mesleğini sürdüren Gürsel Seçilmiş, mesleğini kendisinden sonra devam ettirecek çırak bulamamaktan yakınıyor. Seçilmiş, gençlerin mesleklere ilgi göstermemesi nedeniyle çadırcılığın yavaş yavaş yok olduğunu söyledi.

Çadırcılık mesleğini babasından öğrenen ve 55 yıldır çadırcılık yapan Gürsel Seçilmiş; ortaokul birinci sınıftan itibaren mesleğin içinde olduğunu belirterek, 55 yıldır aynı iş yerinde çalıştığını ifade etti. Mesleği boyunca 3 çocuk büyüttüğünü anlatan Seçilmiş, çadırcılığın kendisi için yalnızca bir geçim kaynağı değil, aynı zamanda yıllardır sürdürdüğü bir meslek geleneği olduğunu söyledi. "Mesleğimi elimden geldiğince yürütmeye çalışıyorum" diyen Seçilmiş, çırak yetişmemesinin mesleğin geleceğini tehdit ettiğini belirtti. Seçilmiş; "Şu anda işçi bulmak çok zor. Çırak yetişmediği için meslek yavaş yavaş ölüyor. İnsanlar bu mesleği çalışmak için tercih etmiyor. Ben mesleğimi ortaokul birinci sınıftan itibaren öğrendim ve 55 yıldır aynı iş yerindeyim" dedi.

Çadırcılığın mevsimlere göre farklı iş alanlarına yöneldiğini anlatan Seçilmiş, yaz aylarında özellikle gölgelik ve çadır işlerinin arttığını söyledi. Seçilmiş; "Yaz mevsiminde yazlık çadırlar, gölgelikler, fileler, kamyon üstü çadırlar, tenteler ve saman çadırları ön plana çıkıyor. Kış mevsiminde ise araba tenteleri ve iş yeri tenteleri daha çok yapılıyor" diye konuştu. Mesleğin geleceği konusunda endişeli olduğunu aktaran Seçilmiş, geçmişte mesleklerin babadan oğula aktarıldığını ancak günümüzde bunun giderek azaldığını söyledi.

Seçilmiş açıklamasında; "Meslek erbaplarının çocukları babalarının mesleğine ilgi duymuyor. Bizim zamanımızda çocuklar küçük yaşta meslek öğrenmeye başlardı. Şimdi ise çırak yetişmiyor. Bu nedenle birçok meslek gibi çadırcılık da zaman içerisinde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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