Kırklareli haberi | Lüleburgaz'ın Deprem Raporu:  '130 Bina Yıkıldı, 40 Adet Toplanma Alanı Belirlendi'

Edinilen Kırklareli haberine göre Lüleburgaz Belediyesi, beklenen büyük Marmara Depremi’ne karşı hazırlıklarını sürdürüyor. Kırklareli’nde 40 adet acil toplanma alanıyla en fazla toplanma alanına sahip olan Lüleburgaz Belediyesi, 2015 yılından bu yana tespit edilen 137 adet depreme dayanıksız binadan 130’unun yıkımını gerçekleştirdi.

Lüleburgaz Belediyesi, beklenen büyük Marmara Depremi'ne karşı hazırlıklarını sürdürüyor. Kırklareli'nde 40 adet acil toplanma alanıyla en fazla toplanma alanına sahip olan Lüleburgaz Belediyesi, 2015 yılından bu yana tespit edilen 137 adet depreme dayanıksız binadan 130'unun yıkımını gerçekleştirdi.

Lüleburgaz Belediyesi, 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depremi'ne benzer acıların yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda deprem toplanma alanlarından tatbikatlara ve yıkımı gerçekleştirilen binalara kadar pek çok alanda çalışmalar sürüyor.

130 BİNAYA YIKIM

Bu doğrultuda 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamında depreme dayanıksız olduğu tespit edilen çok sayıda bina kontrollü bir şekilde yıkıldı. Lüleburgaz Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, 2015 yılından bu yana depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 137 binadan 130'unun yıkımını gerçekleştirdi. Geri kalan 7 bina ise yasal süreçlerin ardından yıkılacak.

TOPLANMA ALANLARI BİR TIK UZAKLIKTA

Bununla birlikte AFAD ile koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdüren Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü de kent genelinde 40 adet acil toplanma alanı belirledi. Her mahallede belirlenen acil toplanma alanlarına vatandaşlar, 'luleburgaz.bel.tr' internet adresi içinde yer alan "Acil Toplanma Alanı" butonuna tıklayarak ulaşabiliyor.

Öte yandan, Lüleburgaz, Kırklareli il genelinde en fazla acil toplanma alanına sahip ilçe konumunda bulunuyor.

TATBİKATLARLA DEPREME HAZIRLIK

Tüm bunlarla birlikte 24 saat esasına bağlı olarak çalışan Lüleburgaz İtfaiyesi, AFAD ile iş birliği içerisinde yılbaşından bu yana çeşitli tatbikatlara imza atıyor. Son olarak Lüleburgaz İtfaiyesi, bölgedeki hemen hemen tüm kamu kurumlarının yer aldığı, AFAD tarafından düzenlenen tatbikata paydaş olarak katıldı. Haziran ayında Lüleburgaz'daki binlerce kişinin çalıştığı fabrika bölgelerinde düzenlenen deprem tatbikatları gerçeği aratmadı.

Bu çalışmaların yanı sıra Lüleburgaz Belediyesi, İl Afet Risk Azaltma Planı çerçevesinde belirlenen yükümlülüklerini de yerine getirmeye devam ediyor.