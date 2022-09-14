Kırklareli haber... Lüleburgaz Belediyesi 'Üniversiteli Aile Desteği' Güz Dönemi Başvuruları Başladı

Kırklareli haberler... Lüleburgaz Belediyesi’nin “Üniversiteli Aile Destek Programı” güz dönemi başvuruları başladı. 19 Eylül-7 Ekim arasında üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde öğrenim gören ve şartları taşıyan aileler Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvurabilecek.

Lüleburgaz Belediyesi'nin "Üniversiteli Aile Destek Programı" güz dönemi başvuruları başladı. 19 Eylül-7 Ekim arasında üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde öğrenim gören ve şartları taşıyan aileler Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne başvurabilecek.

Lüleburgaz Belediyesi'nin "Üniversiteli Aile Destek Programı" güz dönemi başvuruları başladı. Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde öğrenim gören ve şartları taşıyan aileler Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne 19 Eylül-7 Ekim tarihleri arasında başvurabilecek.

Lüleburgaz Belediyesi geçen sene destek programında, güz ve bahar dönemlerinde 318 aileye toplam 711 bin TL'lik destek sağlamıştı.

BAŞVURULAR SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE YAPILACAK

Destekten faydalanma şartlarını taşıyan aileler, belirtilen evraklarla birlikte Lüleburgaz Belediyesi Hizmet Binası'nda yer alan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne başvurabilecek. Başvuru şartları şöyle:

Öğrenci velisinin Lüleburgaz'da ikamet etmesi,

-Öğrencinin ön lisans veya lisans öğrencisi olması,

-Öğrencinin normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olması(yeni kayıt yaptıranlar dahil),

-Öğrencinin devlet üniversitesinde okuyor olması veya vakıf/özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olması,

-Öğrencinin örgün öğretim görmesi,

-Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yıl sonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 veya 4,00 üzerinden 2,00 olması,

-Öğrencinin ailesinin gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olması (Hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden fazla olmaması).

Öğrenci velilerinin vereceği evraklar ise şöyle:

-Nüfus cüzdanı fotokopisi

-Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

-İkametgah belgesi.

-Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler

-Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi (e-Devlet), (Başvuran evli ise eşinin belgesi ve ailede 18 yaş üstü olan diğer kişiler)

-Maaş bordrosu

-Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi

-Varsa okuyan diğer öğrenciler ile ilgili belgeler

-Başvuru yapan velinin banka hesap bilgilerini içeren belge

-Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.

-Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

-Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Öğrenciden istenilen evraklar ise şöyle:

-Adli Sicil Kaydı

-Disiplin cezası almadığına dair belge (öğrenimi devam edenler)

-Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript

-Burs alıyorsa bursluluk belgesi