Kırıkkale'de İlkokul Öğrencilerine Polislik Mesleği Tanıtıldı

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından ilkokulda düzenlenen etkinlikle öğrencilere polislik mesleği hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şubesi ekiplerince, polislik mesleği tanıtımıyla ilgili öğrencileri bilgilendirmek maksadıyla etkinlik düzenledi. Şehit Yasin Baran İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte, polislerin görevleriyle ilgili öğrencilere bilgiler aktarıldı. Hizmet binaları, polislerin çalışma alanları ve emniyet araçları hakkında da sinevizyonda bilgi verildi. Soru cevap bölümünün ardından da öğrenciler, polislerle hatıra fotoğrafı çekindi. - KIRIKKALE