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Kırıkkale'de İlkokul Öğrencilerine Polislik Mesleği Tanıtıldı

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Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şubesi ekipleri, Şehit Yasin Baran İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikle öğrencilere polislik mesleği hakkında bilgilendirme yaptı. Etkinlikte, polislerin görevleri, hizmet binaları, çalışma alanları ve emniyet araçları hakkında bilgiler verildi. Öğrenciler, polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından ilkokulda düzenlenen etkinlikle öğrencilere polislik mesleği hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şubesi ekiplerince, polislik mesleği tanıtımıyla ilgili öğrencileri bilgilendirmek maksadıyla etkinlik düzenledi. Şehit Yasin Baran İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte, polislerin görevleriyle ilgili öğrencilere bilgiler aktarıldı. Hizmet binaları, polislerin çalışma alanları ve emniyet araçları hakkında da sinevizyonda bilgi verildi. Soru cevap bölümünün ardından da öğrenciler, polislerle hatıra fotoğrafı çekindi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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