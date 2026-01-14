Kesk Üyeleri İş Bıraktı... Kesk Kars Şubeler Platformu: Bugün Susarsak Yarın Geç Kalırız, Bugün Durursak Yarın Yok Sayılırız

Haber: Tacettin DURMUŞ

(KARS) - Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK) üyeleri, ek zam talebiyle Türkiye genelinde bir günlük iş bıraktı. KESK Kars Şubeler Platformu'ndan yapılan açıklamada, "İşçisinden emeklisine, asgari ücretlisinden gencine, kadınına kadar tüm kesimleri insanca yaşayacak ücret, güvenceli iş, güvenli gelecek için omuz omuza vermeye davet ediyoruz. Bugün susarsak yarın geç kalırız. Bugün durursak yarın yok sayılırız" denildi.

KESK Kars Şubeler Platformu adına açıklama yapan Eğitim Sen Kars İl Başkanı Hakan Topçu, hak ettikleri insanca yaşam koşulları için üretimden gelen güçlerini kullanarak iş bıraktıklarını söyledi.

Topçu, şunları kaydetti:

"Emeğimizin karşılığı için ülkenin dört bir yanında görevdeyiz. 'Bize neden iş bırakıyorsunuz? Ne talep ediyorsunuz?' diye soranlara cevabımız nettir: Yıllardır 'geçinemiyoruz' diye haykırıyoruz. Ancak ülkeyi yönetenler bu haykırışa kulak tıkıyor, duymamazlıktan geliyorlar.

Geçinemiyoruz. Çünkü TÜİK'in sahte verilerine göre bile en yüksek enflasyon sıralamasında dünya beşinciliğine yükselen bir ülkede yaşıyoruz. Genel enflasyondan gıdaya, kiradan eğitime, enflasyonun her türünde AB ve OECD ülkeleri içinde açık ara birinci sıradayız. AB ülkelerinin yıllık enflasyonu bizde sadece bir ayda yaşanıyor. Buna rağmen her yıl aynı tablo ile karşılaşıyoruz. Maaşlarımız, Merkez Bankası'nın hiçbir zaman tutmayan enflasyon tahminine ve TÜİK'in sahte verilerine göre artırılıyor.

En son 5 Ocak'ta açıklanan TÜİK verilerine göre maaşlarımız ocak ayından itibaren yüzde 18,60 artacak. Ama bunun içinde enflasyon farkı da var. Yani her defasında yaptıkları şeyi tekrar ediyorlar. Yaşadığımız gerçek enflasyonun yarısına denk gelmeyen verileri, altışar aylık dilimler halinde enflasyon farkı, maaş zammı diye yutturuyorlar. Dolayısıyla gerçek tablo şudur; kamu emekçileri olarak 2026'ya, taban aylıklarımıza yapılacak bin lira seyyanen artış dahil ortalama yüzde 12,5 maaş zammı ile girdik.

"Maaşlarımızda ocak ayından itibaren ek yüzde 20 artış yapılmasını istiyoruz"

Buna karşın 1 Ocak'tan itibaren toplu taşımadan sağlıkta katılım paylarına, muayene ücretlerinden köprü ve otoyol geçiş ücretlerine kadar her kaleme, bizim maaşlarımıza yapılan artışın en az iki katı kadar zam yapıldı. İşte bunun için maaşlarımızda hemen şimdi, ocak ayından itibaren ek yüzde 20 artış yapılmasını istiyoruz. 2023 Temmuz'dan itibaren hayata geçirilen 'İlave seyyanen ödeneğin' taban maaşlarımıza yansıtılmasını istiyoruz.

Verilen sözlerin gereğinin yerine getirilmesini istiyoruz. Tüm kamu emekçilerine 3600 ek gösterge, ilave seyyanen ödenek tutarının mevcut emekli aylıklarına eklenmesini, mülakatın kaldırılmasını istiyoruz. Haziran ayına kadar 4688 sayılı yasa başta olmak üzere mevcut mevzuatın grevli toplu pazarlık hakkımızın önündeki engellerin kaldırılması başta olmak üzere evrensel sendikal normlarla uyumlu hale getirilmesini istiyoruz. En geç haziran ayı sonunda gerçek bir toplu pazarlık masası kurulmasını istiyoruz. En düşük kamu emekçisi maaşının yoksulluk sınırı üzerine çıkarılmasını, kira, kreş ve yol desteği verilmesini istiyoruz.

Sadece bizler değil, toplumun ezici çoğunluğunu oluşturan tüm emekçi sınıflar, sefalete itilenler, ötekileştirilenler hepimize yoksulluk, güvencesizlik ve baskıdan başka bir şey vaat etmeyen bu düzenden bıkmış, usanmış durumda. Biliyoruz ki; milyonlar bu baskı ve sömürü düzenin değişmesini istiyor. Etrafını bu umutla izliyor. Ama yine hepimiz biliyoruz ki sadece istemek, umut etmek yetmez. Asıl olan değiştirmek için mücadele etmektir. Bunun için tüm kamu emekçilerini hepimize dayatılan yoksulluğun ortağı olmamak için mücadele alanlarına, KESK'te örgütlenmeye çağırıyoruz. İşçisinden emeklisine, asgari ücretlisinden gencine, kadınına kadar tüm kesimleri insanca yaşayacak ücret, güvenceli iş, güvenli gelecek için omuz omuza vermeye davet ediyoruz. Bugün susarsak yarın geç kalırız. Bugün durursak yarın yok sayılırız."