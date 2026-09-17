KESK’ten Malatya'da OVP tepkisi: “Kamu emekçilerinin gelir kaybı büyüyecek'

Haber: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- KESK Malatya Şubeler Platformu, Orta Vadeli Program'a ( Ovp ) ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, 2027 yılı için öngörülen yüzde 21'lik enflasyon hedefi ile kamu emekçileri için belirlenen yüzde 4 artı 5'lik maaş artışı arasındaki farkın çalışanların gelir kaybını artıracağı belirtildi.

KESK Malatya Şubeler Platformu, OVP'ye ilişkin Emeksiz Caddesi Üst Kavşağı'nda basın açıklaması yaptı. Platform adına konuşan SES Malatya Şube Başkanı Cansu Can, programın hangi kesimlerin çıkarlarını koruduğunun sorgulanması gerektiğini belirterek, Türkiye'de 32,5 milyon kişinin istihdam edildiğini, yaklaşık 10 milyon kişinin ise kayıt dışı çalıştığını söyledi. Kayıt dışı çalışanların başta sosyal güvenlik olmak üzere birçok yasal haktan mahrum kaldığını ifade eden Can, gelir adaletsizliğinin giderek derinleştiğini ileri sürdü.

Kayıtlı çalışanların yaklaşık yarısının asgari ücretle geçinmeye çalıştığını belirten Can, asgari ücretin açlık sınırının en az 10 bin lira altında kaldığını savundu. Can, "Her dört emekliden biri 23 bin 552 liralık en düşük emekli aylığına mahküm edilirken, ortalama emekli maaşı da giderek bu seviyeye yaklaşıyor. Her beş emekliden biri yaşamını sürdürebilmek için yeniden çalışmak zorunda kalıyor" dedi.

"TOPLU SÖZLEŞME HÜKÜMSÜZ KALDI"

Kamu emekçilerinin maaş artışlarının yıllardır gerçekleşmeyen enflasyon hedefleri üzerinden belirlendiğini savunan Can, 2024 ve 2025 yıllarındaki enflasyon ve ücret artışlarını karşılaştırdı.

Can, "2024 yılı hedeflenen oranla değil, yüzde 44 enflasyonla kapandı. Buna rağmen 2025 yılı asgari ücreti yüzde 30 artırıldı. 2025 yılı yüzde 30 enflasyonla kapanırken asgari ücret artışı yüzde 27'de kaldı. Benzer bir tablo kamu emekçilerinin maaşlarında da yaşanıyor. İktidar 2027 yılı enflasyon hedefini yüzde 21 olarak güncellerken kamu emekçileri için yüzde 4 artı 5 oranında artış öngörülüyor. Bu durum, toplu sözleşmenin hükümsüz kaldığının itirafıdır" diye konuştu.

Kaynak: ANKA