KESK’ten köprü ve otoyol özelleştirmelerine tepki: “Kamunun gelecekteki geliri sermayeye aktarılıyor”

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - KESK Dönem Sözcüsü Nurgül Bayrak, kamuya ait köprü ve otoyolların 30 yıllığına işletme hakkının devredilmesi gündemine tepki göstererek, "İktidar özelleştirmeler yoluyla kamunun gelecek 30 yılda elde edeceği geliri tek seferde, üstelik büyük zararlarla ve hazine garantileriyle kendi iktidarı sürecinde kullanmak üzere elden çıkarmaktadır" dedi.

KESK Sinop üyeleri, Uğur Mumcu Meydanı'nda bir araya gelerek kamuya ait köprü ve otoyolların 30 yıllığına işletme hakkının devredilmesi gündemine tepki gösterdi. Bir araya gelen üyeler, "Sefalete teslim olmayacağız," "Sermayeye değil, emekçiye bütçe" ve "Sadaka değil insanca ücret" sloganları attı. KESK Dönem Sözcüsü Nurgül Bayrak, şöyle konuştu:

"Hazine ve Maliye Bakanlığı her ne kadar bunun 'satış' değil, 30 yıllığına 'işletme hakkı transferi' olduğunu ve mülkiyetin devlette kalacağını savunsa da gerçekler ortadadır. Karayolları Genel Müdürlüğünün 2026 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu'na göre bakım ve diğer giderleri düşüldükten sonra 2025 yılında 500 milyon dolar net gelir elde edilen köprü ve otoyollar sermayeye teslim edilmek istenmektedir. Ücretsiz olması gereken köprü ve otoyollarının özelleştirilmesinin emekçilere ve halka fahiş fiyatlar olarak yansıdığını görmek zor değildir.

Verili duruma baktığımızda örneğin kamu olarak işletilen 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinden bir otomobilin geçiş ücreti 59 TL iken Yap işlet Devret modeliyle Özel bir firmanın işlettiği Yavuz sultan Selim Köprüsünden bir otomobilin geçiş ücreti yaklaşık iki katı olan 110 TL'dir. Yine ayni modelle özel bir firmanın işlettiği Osmangazi Köprüsü'nden bir otomobil bin 170 TL'ye geçmektedir. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen 380 kilometrelik İstanbul Ankara Anadolu çevre yolu için bir otomobil 338 TL öderken özel şirket tarafından işletilen 330 kilometrelik Ankara-Niğde çevre yolu için tam 925 TL ödemektedir. Dolayısıyla iktidarın satışa çıkaracağı çevre yolları ve köprüler için birkaç kat daha fazla ödeme yapılmak zorunda kalınacağını bilmek için kahin olmaya gerek yoktur.

Özelleştirme talanı köprü ve çevre yolları ile sınırı kalmamıştır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından yürütülen ihale kapsamındaki satışlar bir hafta önce tamamlanmıştır. Toplam 46 ilde, 29 bin 218 hektarlık, yani yaklaşık 40 bin futbol sahası kadar ormanlık ve tarımsal alan özel maden şirketlerine satılmıştır. OVP'ye göre iktidar; 2027de 183 Milyar TL, 2028'de ise 163,5 Milyar TL özelleştirme geliri elde etmeyi hedeflemektedir. Yani hepimizin ortak varlıklarının; saray iktidarının artan harcamalarını karşılamak, bütçe açığını kapatarak günü kurtarmak ve önümüzdeki yıl belli kesimlere seçim yatırımı olarak dağıtılmak üzere sermayeye aktarılmasına devam edilecektir."

Kaynak: ANKA