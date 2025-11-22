Kesk'ten Eskişehir'de Yürüyüş: "Emekten ve Halktan Yana Bütçe İstiyoruz"

(ESKİŞEHİR) - KESK Eskişehir Şubeler Platformu tarafından "Halk için bütçe, demokratik Türkiye" çağrısıyla Köprübaşı'ndan Yediler Parkı'na yürüyüş düzenlendi. KESK Eskişehir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Umut Özge Yılmaz, "KESK olarak bu yıkım bütçesini kabul etmiyoruz! Alın teri ile geçim savaşı veren milyonlar için, bizler için gittikçe ağırlaşan koşullar emekten, halktan yana bir bütçeyi yakıcı bir ihtiyaç haline getirmiştir" dedi.

KESK Eskişehir Şubeler Platformu'nun çağrısıyla Köprübaşı'nda bir araya gelen emekçiler, Hamamyolu Caddesi'nde bulunan Yediler Parkı'na yürüdü. Yürüyüşe CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü de destek verdi. "Birleşe birleşe kazanacağız", "Krizi yaratan bedelini ödesin", "TÜİK elini cebimizden çek", "Sermayeye değil halka bütçe" sloganı atan yüzlerce vatandaş, hükümetin ekonomi politikalarını ve TBMM'nde devam eden bütçe görüşmelerini protesto etti.

"Vergilerimiz bir avuç azınlığa gidiyor"

Yediler Parkı'nda basın metnini okuyan KESK Eskişehir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Umut Özge Yılmaz, şunları söyledi:

"Hepimizi yakından ilgilendiren bütçenin TBMM'deki görüşmeleri devam ediyor. Kamu emekçisinden işçisine, gencinden çocuğuna, asgari ücretlisinden emeklisine, kadından küçük esnafına, çiftçisine kadar toplumun büyük çoğunluğunu oluşturanlar olarak mutlu olmanın, huzurlu ve sağlıklı kalmanın neredeyse imkansız hale geldiği zor bir süreçten geçiyoruz. Yıllardır bütçeler bizlerin ücretlerinden kesilen, attığımız her adımda ödediğimiz vergilerden, hatta adeta tuzak kurularak kesilen trafik cezalarından oluşuyor. Buna rağmen biz ne zaman bütçeden hakkımızı, insanca yaşamaya yetecek ücret, nitelikli kamusal hizmet istesek ülkeyi yönetenler her seferinde 'bütçe imkanlarımız kısıtlı' dediler. Ama bizden toplanan vergileri bir avuç azınlığa faiz, teşvik, rant, hazine garantisi olarak aktardılar.

"Bizim cebimizden alıp zengine, patrona, yandaşa verdiler"

Bütçeler siyasi metinlerdir. Türkiye'de merkezi yönetim bütçe yasası, yani genel bütçenin içeriği; toplumsal kaynağın nasıl oluşturulacağının ve kullanılacağının, mali kaynağın kimlerden alınıp kimlere verileceğinin bir göstergesidir. Yani genel bütçe hükümetlerin tercihinin halktan mı yoksa sermayeden mi yaptığının belgeleridir. 2002'de genel kamu hizmetlerine ayrılan pay yüzde 42 iken 2025'te yüzde 29,1'e düşmüştür. Kuşkusuz 2026 yılında da kamusal hizmetlere ayrılan payın düşüşü devam edecektir. Bu düşüş bizden alınan vergilerin bizim için kullanılmadığının kanıtıdır. Kısacası her bütçede bizim cebimizden aldılar. Zengine, patrona, yandaşa verdiler. Biz yoksullaştıkça onlar zenginleşti. Mecliste görüşülen 2026 bütçesi ile hepimizin geleceğini daha da karartmak istiyorlar. BES-AR Kasım 2025 verilerine göre Açlık sınırı 38 bin 604 TL, yoksulluk sınırı 95 bin 562 TL. biz kamu emekçileri ve emeklilerinin maaşlarına öngörülen artış ise sadece yüzde 16.

"Emeğiyle geçinenlerin payına yoksulluk ve adaletsizlik düşüyor"

Meclis'te görüşülen bütçeden emeği ile geçinenler olarak bizlerin payına daha fazla vergi, daha düşük ücret ve maaşlar, dolayısıyla yoksulluk ve adaletsizlik düşüyor. Bütçeden aslan payı yine patronlara, silah tüccarlarına, geçmediğimiz köprülerin yolların, gitmediğimiz hastanelerin, hava limanlarının müteahhitlerine veriliyor. Patronlardan, şirketlerden alınması gereken 2,5 trilyon TL vergiden, yani toplanacak her 100 TL verginin 18 TL'sinden istisna veya muafiyet denilerek baştan vazgeçiliyor. Bizlerden alınacak vergiler, harçlar enflasyon hedefinin en az iki katı arttırılırken, sermaye kesimlerinden alınması gereken Kurumlar Vergisi geçen yıla göre düşüyor. 2026 bütçesi ile tam bir yıkım dayatıyorlar. Bunun için demokrasinin son kırıntılarını dahi rafa kaldıran, halk iradesini yok sayan adımlar atmaktan geri durmuyorlar. Üstelik 2026 bütçe teklifi ile sosyal yardımlardan yararlananların sayısı bile azaltılıyor. KESK olarak bu yıkım bütçesini kabul etmiyoruz! Alın teri ile geçim savaşı veren milyonlar için, bizler için gittikçe ağırlaşan koşullar emekten, halktan yana bir bütçeyi yakıcı bir ihtiyaç haline getirmiştir.

"Emekten ve halktan yana bir bütçe istiyoruz"

Bütçe hakkımızın önündeki engellerin kaldırılmasını, halkın, emekçilerin bütçe süreçlerine etkin katılımı için bütçenin halkın onayına sunulmasını, kamu hizmetlerine ve yatırımlarına bütçeden ayrılan payın artırılmasını; piyasalaştırılmasına, tasfiyesine özelleştirmelere son verilmesini, toplumsal cinsiyete duyarlı bir bütçenin hayata geçirilmesini, kadınların güvenceli istihdamının arttırılmasını, kadınları şiddetten koruyacak kamusal hizmetlerin genişletilmesini, emeğe kölelik dayatan politika ve uygulamalara son verilmesini, adeta seri cinayetlere dönüşen iş kazalarının engellenmesi için her türlü tedbirin alınmasını, sefalet düzeyindeki asgari ücretin insanca yaşamaya yetecek bir seviyeye çıkarılması ve asgari ücretle çalıştırmanın anayasada tanımlandığı biçimiyle daraltılmasını, maaşlarımızdaki kayıpların karşılanmasını, en düşük kamu emekçisi maaşının kira, aile, yakacak yardımları ile yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmasını, bunun için mevcut toplu sözleşmenin derhal yenilenmesini, tükettiğimiz her şeyden alınan KDV, ÖTV gibi tüm dolaylı vergilerin düşürülmesini, gelir vergisi birinci dilim oranının yüzde 10'a düşürülerek, yoksulluk sınırına kadar olan ücretlerin yüzde 10'da sabitlenmesini, kar, faiz, servet gelirlerine tanınan ayrıcalıkların kaldırılmasını, belli bir servet düzeyinin üzerindeki zenginlerden servet vergisi alınmasını, ülkenin kaynaklarının güvenlikçi politikalara, silahlanmaya değil istihdamın, üretimin arttırılması, yoksulluğun ve işsizliğin önlenmesi, adaletin, barışın ve demokrasinin tesis edilmesi için kullanılmasını, halk iradesini, hukukun üstünlüğünü, düşünce ve ifade hürriyetini, tüm yurttaşların eşit, özgür ve barış içinde yaşamasını temel alan bir ülke istiyoruz."