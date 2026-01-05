Kesk'ten Gaziantep'te Tüik Önünde Enflasyon Protestosu: "Bu Kölelik Düzenine Alışmadık, Alışmayacağız"

(GAZİANTEP) - KESK üyelerince, TÜİK'in 2025 yılı enflasyon verilerini açıklamasının ardından yapılan basın açıklamasında, kamu emekçileri ile emeklilerin maaşlarının son iki yılda yüzde 20 oranında eridiği belirtilerek, "Bu kölelik düzenine alışmadık, alışmayacağız" ifadeleri kullanıldı.

KESK Gaziantep Şubeler Platformu, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından TÜİK Gaziantep Bölge Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı, KESK Gaziantep Dönem Sözcüsü İsmet Karatay okudu.

Karatay, 2025 yılının emeğiyle geçinen milyonlar için "kabus yılı" olduğunu belirterek, yıllardır sürdürülen yoksullaştırma politikalarından 4 milyon kamu emekçisi ile 2,5 milyon kamu emeklisinin de payına düşeni aldığını söyledi. Maaşların her ay eridiğini, yoksulluğun ise günden güne arttığını ifade eden Karatay, ülkeyi yönetenlerin çarşıda, pazarda ve mutfakta yaşanan gerçek enflasyonun çok altında kalan TÜİK verilerini esas aldığını belirtti. Maaş artışlarının bu verilerle sınırlandırıldığını hatırlatan Karatay, bu durumun emeğiyle geçinen milyonları her geçen gün daha fazla yoksullaştırdığını vurguladı.

Toplu sözleşme süreçlerinin iktidar temsilcileri, yandaş konfederasyon yönetimi ve Hakem Kurulu'ndan oluşan bir yapı tarafından yürütüldüğünü belirten Karatay, Merkez Bankası'nın tutmayan enflasyon tahminlerinin esas alındığını ifade etti. Altışar aylık maaş artışlarının daha ilk aylarda TÜİK'in açıkladığı enflasyonun dahi gerisinde kaldığını söyleyen Karatay, son iki yılda maaşların yüzde 20 eridiğini dile getirdi.

"TÜİK'in enflasyonu mu, yoksa halkın yaşadığı hayat pahalılığı mı daha gerçekçi?"

Karatay, TÜİK'in 2025 yılı aralık ayı enflasyonunu yüzde 0,89, yıllık enflasyonu yüzde 30,89 olarak açıkladığını; kira artışlarında esas alınan 12 aylık ortalama enflasyonun ise yüzde 34,88 olduğunu hatırlattı. Aynı gün ENAG'ın açıkladığı verilere göre ise aralık ayı enflasyonunun yüzde 2,11, yıllık enflasyonun yüzde 56,14 olarak hesaplandığını anlatan Karatay, "TÜİK'in enflasyonu mu, yoksa halkın yaşadığı hayat pahalılığı mı daha gerçekçi?" diye sordu.

Karatay, 2024 yılı resmi enflasyonu yüzde 44,38 olarak açıklanmasına rağmen 2025 yılı asgari ücretinin yaklaşık yüzde 30 artırıldığını, TÜİK'in açıkladığı 2025 yılı enflasyonunun ise yüzde 30,89 olduğunu söyledi ve asgari ücretin yüzde 27 artırılarak açlık sınırının altında bırakıldığını belirtti.

Kamu emekçileri ve emekliler için yüzde 7,61 enflasyon farkı oluştuğunu söyleyen Karatay, Hakem Kurulu dayatmasıyla imzalanan toplu sözleşme kapsamında yapılacak artışlarla birlikte maaşların ocak ayından itibaren ortalama yalnızca yüzde 18,61 artacağını ifade etti. Bu artışın geçmiş altı ayın enflasyonunu telafi ettiğini belirten Karatay, kamu emekçilerinin 2026 yılına fiilen ortalama yüzde 12,5 zamla girdiğini söyledi.

Karatay, gelir vergisi adaletsizliğinin derinleştiğini ve maaş artışlarının daha cebe girmeden eridiğini söyledi.

"Kaynak var, tercih sermayeden yana"

Karatay, 2026 bütçesine de dikkati çekerek, her 1 dakikada 186 asgari ücretin faiz olarak yerli ve yabancı sermayeye aktarıldığını; 145 asgari ücretin savunma ve güvenlik harcamalarına, 50 asgari ücretin teşviklere, 19 asgari ücretin ise köprü, otoyol ve şehir hastaneleri için Hazine garantisi olarak müteahhitlere gittiğini ifade etti. Sarayın dakikada 1,5 asgari ücret harcadığını söyleyen Karatay, tüm kamu emekçilerini; en düşük kamu emekçisi maaşının yoksulluk sınırı üzerine çıkarıldığı, insanca yaşamaya yetecek ücretin sağlandığı, güvenceli istihdamın tesis edildiği, grev hakkının önündeki engellerin kaldırıldığı gerçek bir toplu pazarlık sistemi için mücadele etmeye çağırdı.