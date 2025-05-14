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KEİPA'nın Sinop'taki Toplantısı Engelliler Haftası'na Denk Geldi

KEİPA'nın Sinop'taki Toplantısı Engelliler Haftası'na Denk Geldi
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Karadeniz Ekonomik İş Birliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Sosyal ve Beşeri Politika Komisyonu'nun 64. toplantısı, engelli bireylerin eğitimi ve istihdamı konularında 13 ülkenin katılımıyla Sinop'ta başladı. Toplantı, Engelliler Haftası ile eş zamanlı olarak yapılması sebebiyle önem kazanıyor.

Karadeniz Ekonomik İş Birliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Sosyal ve Beşeri Politika Komisyonu'nun 64. toplantısı, 13 ülkenin katılımıyla Sinop'ta başladı. Toplantının ana gündemini engelli bireylerin eğitimi ve istihdamı oluşturdu.

KEİPA Mayıs ayı toplantısı, 10–16 Mayıs Engelliler Haftası'na denk gelmesi dolayısıyla ayrıca önem kazandı. Toplantının açılışında konuşan Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Sinop'un barış ve hoşgörü kültürüne sahip kadim bir şehir olduğunu belirterek, "Bu şehrin ruhu, KEİPA'nın temsil ettiği karşılıklı anlayış ve barış ilkeleriyle derin bir uyum içindedir. Bu toplantının Sinop'ta yapılması sembolik bir anlam taşıyor" dedi.

Vali Özarslan, KEİPA'nın sadece ekonomik iş birliği değil, aynı zamanda bölgesel istikrar, çevresel sürdürülebilirlik ve halklar arası dayanışma alanlarında da önemli çalışmalar yürüttüğünü vurguladı.

AK Parti Sinop Milletvekili ve KEİPA Türk Delegasyonu Üyesi Nazım Maviş ise toplantının Engelliler Haftası'yla aynı zamana denk gelmesinin anlamlı olduğunu vurgulayarak, "Engellilik bir eksiklik değil; hayatın doğal bir gerçeğidir. Toplantımızda engelli bireylerin eğitimi ve istihdamına yönelik mevcut uygulamaları ve stratejileri ele alıyoruz" diye konuştu.

Maviş, Türkiye'nin bu alandaki çalışmalarını da aktardı. 2023-2024 eğitim-öğretim yılında yaklaşık 450 bin özel gereksinimli öğrencinin eğitim aldığını, istihdamda ise kota uygulamalarıyla kamu ve özel sektörde zorunlu istihdam sağlandığını ifade etti.

KEİPA Türkiye Delegasyonu Başkanı Fatih Dönmez de toplantının açılışında yaptığı konuşmada, "Engelli bireylerin eğitimi ve istihdamı, yalnızca bir sosyal politika değil; toplumsal adaletin ve insan haklarının hayata geçirilmesi açısından da çok önemli bir konudur" ifadelerini kullandı.

Dönmez, toplantının Engelliler Haftası'na denk gelmesinin anlamlı olduğuna dikkat çekerek, "Haftanın sunduğu farkındalık ortamı, komisyonumuzun çalışmalarına daha geniş bir perspektiften bakabilme imkanı sunarken, ortak çabalarımızın görünürlüğünü de artırmaktadır. Bu alandaki mevcut uygulamaların değerlendirilmesi ve geleceğe yönelik stratejik adımların ele alınması açısından somut bir zemin oluşturulmaktadır" şeklinde konuştu.

Toplantının Engelliler Haftası ile eş zamanlı yapılmasının, farkındalık ve iş birliği açısından verimli bir ortam sunduğu belirtilirken, katılımcı ülkeler ortak stratejiler geliştirilmesi noktasında görüş alışverişinde bulundu. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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