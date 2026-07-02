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Kazakistan, Rusya'ya akaryakıt satışını değerlendirmeye hazır

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Kazakistan Enerji Bakanlığı, Rusya'nın resmi başvurusu halinde akaryakıt ve madeni yağ ürünlerini karşılıklı fayda sağlayacak ticari şartlarla satmaya hazır olduğunu açıkladı. Ancak önceliğin iç pazar ihtiyaçlarının karşılanması olduğu vurgulandı.

Kazakistan'ın, akaryakıt ve madeni yağ ürünlerinin karşılıklı fayda sağlayacak ticari şartlar çerçevesinde Rusya'ya satışını değerlendirmeye hazır olduğu bildirildi.

Kazakistan Enerji Bakanlığı, Kazakistan'ın Rusya'ya muhtemel akaryakıt tedariki yapmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Rusya hükümeti tarafından akaryakıt alımına ilişkin resmi bir başvuru yapılması durumunda, Kazakistan akaryakıt ve madeni yağ ürünlerinin karşılıklı fayda sağlayacak ticari şartlar çerçevesinde satışını değerlendirmeye hazır" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, petrol ürünlerinin tedarikine ilişkin uluslararası anlaşmaların ve ticari sözleşmelerin yapılmasının ancak yeterli serbest kaynak kapasitesinin bulunması halinde mümkün olduğu aktarılarak, ülke iç pazarının ihtiyaçlarının tam ve kesintisiz şekilde karşılanmasının öncelik hedefleri olduğu vurgulandı. Açıklamada, Kazakistan vatandaşları ile ülke ekonomisinin ihtiyaçlarının karşılanmasını riske atmayacak şartların olması halinde akaryakıt ihracatının gerçekleştirilebileceği kaydedildi. - BİŞKEK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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