KAYSO Başkanı Büyüksimitci, 4 Ekim 2026'daki organ seçimlerine katılım çağrısı yaptı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) organ seçimleri, 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. KAYSO üyeleri, yeni dönemde görev yapacak meslek komitesi ve meclis üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidecek. KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, yaklaşan organ seçimleri öncesinde tüm oda üyelerine katılım çağrısında bulundu.

Dört yıllık çalışma döneminin ardından yeni bir seçim sürecine girdiğini belirten Büyüksimitci; "Geride bıraktığımız dört yıllık dönemde odamızı, meclisimiz ve meslek komitelerimizle birlikte ortak akıl ve istişare anlayışıyla yönettik. Her görüşü dinlemeye, sektörlerimizin ihtiyaçlarını birlikte değerlendirmeye ve Kayseri sanayimizin önceliklerine birlikte çözüm üretmeye gayret ettik. Yeni dönemde de aynı anlayışla, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya, ortak aklı ve istişareyi güçlü şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. Üyelerin seçim sürecine göstereceği katılımın, KAYSO'nun temsil gücünü daha da artıracağını vurgulayan Büyüksimitci; "Üyelerimizin vereceği her oy Kayseri sanayisinin ortak aklına ve birlikte hareket etme kültürüne verilmiş bir destek olacak. Üyelerimizin yoğun iş temposuna rağmen bu önemli günde zaman ayırarak sandık başına gelmesi bizim için önemli. Odamız hepimizin ortak çatısıdır. Bu çatıya sahip çıkmak, Kayseri sanayisine sahip çıkmaktır" dedi.

Seçimlerin karşılıklı saygı ve olgunluk içerisinde gerçekleştirilmesinin önemine değinen Büyüksimitci; "Bizim ortak hedefimiz Kayseri sanayisinin daha güçlü, daha rekabetçi ve daha dirençli bir yapıya kavuşmasıdır. Seçim sürecinin de odamızın köklü yapısına ve sanayicimizin sağduyusuna yakışır şekilde tamamlanacağına inanıyorum. Sonuçların şimdiden tüm üyelerimize ve Kayseri sanayisine hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı