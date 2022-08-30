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Kayseri yerel: Zafer Bayramı Tomarza'da Kutlandı

Yerel Haberler

Kayseri yerel: Zafer Bayramı Tomarza'da Kutlandı

Kayseri haberi... 30 Ağustos Zafer Bayramı Kayseri'nin Tomarza İlçesinde coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı Kayseri'nin Tomarza İlçesinde coşkuyla kutlandı.

Yurt genelinde olduğu gibi büyük zaferin 100. yıl dönümü nedeniyle Tomarza'da bir dizi etkinlik düzenlendi. 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri sabah saatlerinde protokolün Atatürk Heykeline çelenk sunmasıyla başladı. 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeni ile İlçe Hükümet Konağı önünde program tertip edildi. Programa; İlçe Kaymakam Metin Eyyüpkoca, Cumhuriyet Savcısı Yusuf Serbest, Belediye Başkanı Davut Şahin'in yanı sıra kurum amirleri, okul müdürleri, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayıp, Kaymakam Eyyüpkoca ve Belediye Başkanı Şahin'in Atatürk mozolesine çenek sunması ile devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Jandarma Astsubay Çavuş Ömer Doyan, Türk Milleti'nin geçmişinin zaferlerle dolu olduğunun altını çizerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Tomarza Şehit Nazmi Anadolu Lisesi öğrencisi Elif Rana Tekeoğlu ise 30 Ağustos konulu şiir okuduktan sonra Hükümet Konağı önünde düzenlenen program son buldu.

Tomarza Kaymakamı Metin Eyyüpkoca, Cumhuriyet Savcısı Yusuf Serbest ve Belediye Başkanı Davut Şahin daha sonra kaymakamlık makamında tebrikleri kabul ederek şehit yakınları ve gaziler ile sohbet etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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