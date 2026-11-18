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Kayseri Ticaret Odası AB Bilgi Merkezi'nin desteklediği POSAVER ekibi, EU Climate Ideathon 2026 Ulusal Finali'nde Türkiye ikincisi oldu.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğinde, AB Bilgi Merkezleri Ağı aracılığıyla Türkiye'nin 18 şehrinde düzenlenen EU Climate Ideathon 2026, Antalya'da gerçekleştirilen ulusal finalle tamamlandı. Kayseri Ticaret Odası AB Bilgi Merkezi koordinasyonunda düzenlenen yerel finalde 10 takım arasından birinci olan POSAVER ekibi, ulusal finalde elde ettiği Türkiye ikinciliğiyle Kayseri'ye büyük gurur yaşattı.

Gençleri iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilirlik alanlarında yenilikçi fikirler geliştirmeye teşvik eden programa Türkiye genelinde 2.555 genç başvurdu. Eğitim, mentorluk ve proje geliştirme süreçlerinin ardından şehirlerinde birinci olan 18 takım, Antalya'daki ulusal finalde yarıştı.

Kayseri'den ulusal finale uzanan başarı

Kayseri'de gerçekleştirilen yerel finalde 10 takım, iklim değişikliği ve çevresel sürdürülebilirlik alanındaki projelerini jüriye sundu. Yenilikçi yaklaşımı ve döngüsel ekonomi odaklı çözümüyle öne çıkan POSAVER ekibi, birinciliği elde ederek Kayseri'yi ulusal finalde temsil etmeye hak kazandı.

COP31 etkinlikleri kapsamında Antalya'da düzenlenen ulusal finalde 18 şehirden gelen takımlar arasında değerlendirilen POSAVER, Türkiye ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attı.

Kahve atıkları katma değerli ürünlere dönüşecek

POSAVER projesi, kafelerde ortaya çıkan kullanılmış kahve telvelerinin yeniden değerlendirilmesini hedefliyor. Proje kapsamında kahve atıklarının toplanarak işlenmesi ve içerdiği aroma bileşenlerinin geri kazanılması yoluyla parfüm, esans ve kozmetik sektörlerinde kullanılabilecek doğal koku girdilerinin elde edilmesi amaçlanıyor.

Atıkların ekonomik değere dönüştürülmesini esas alan proje; çevresel sürdürülebilirlik, kaynak verimliliği ve girişimciliği bir araya getiriyor.

Gülsoy: "Gençlerimizin yenilikçi fikirlerini desteklemeye devam edeceğiz"

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik, geleceğimizi doğrudan ilgilendiren en önemli konular arasında yer alıyor. Gençlerimizin bu alanlarda çözüm üreten fikirler geliştirmesi ve projelerini ulusal platformlarda başarıyla temsil etmesi bizleri son derece mutlu ediyor.

Kayseri Ticaret Odası olarak gençlerimizin yenilikçi düşüncelerini desteklemeyi, fikirlerini somut projelere dönüştürmelerine katkı sağlamayı önemsiyoruz. Yerel finalde 10 takım arasından birinci olarak Antalya'ya giden POSAVER ekibimizin, 18 şehirden gelen finalistler arasında Türkiye ikinciliğini elde etmesi hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır.

Gençlerimizi yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı