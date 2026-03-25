AK Partili Cıngı'dan TBMM'de tescilli pastırma açıklaması: 'Hayırlı olsun'

KAYSERİ(İHA) – AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri pastırmasının Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili almasıyla ilgili olarak TBMM'de yaptığı konuşmada, " Kayseri pastırması Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret alarak, ülkemizin milli 46'ıncı ürünü olmuştur, hayırlı olsun" dedi.

Kayseri pastırmasının Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili almasıyla ilgili TBMM'de konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, "Yüzyıllardır, Kayseri'nin iklimi, temiz havası, ustalık gerektiren üretim süreci ve asırlardır değişmeyen geleneğiyle ortaya çıkan Kayseri pastırması Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret alarak, ülkemizin milli 46'ıncı ürünü olmuştur. Kayseri mantısı, Kayseri sucuğu ve Kayseri yağlaması gibi değerlerini de uluslararası tescil etme çalışmalarımız devam etmektedir. Bu süreçte katkı sağlayan başta Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı olmak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ülkemize ve şehrimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı