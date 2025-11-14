Kayseri OSB Kış Hazırlıklarını Tamamladı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi; kış mevsimi öncesinde tüm hazırlıkları tamamladı. Yapılan çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri OSB sanayicisine 7/24 hizmet sunduklarını söyledi.

Kış aylarında kar yağışı ve buzlanmaya bağlı trafik aksamalarının yaşanmaması için hazır olduklarını belirten Başkan Yalçın; kar küremesi ve tuzlama yapan araçların ekipmanlarının bakımlarının yapılarak hazırlıkların tamamlandığını, bunun yanı sıra tuz stoklarının ise yeterli düzeyde bulunduğunu söyledi. Kayseri OSB içindeki tüm yollarda gerekli kontrollerin yapıldığını, 22 Haziran 2022 tarihinden bugüne kadar yaklaşık 60 kilometre yeni asfaltlama işleminin bitirildiğini vurgulayan Başkan Yalçın; "3 yılı aşkın süredir yaptığımız asfalt yenileme çalışması sayesinde yollarımız daha güvenli hale getirildi." dedi. Başkan Yalçın; personel, tüm araç ve ekipmanlar ile kış şartlarına hazır olduklarını belirterek, sanayicilerin ve çalışanların mağduriyet yaşamaması için ekiplerin görev başında olacağını belirtti.

Başkan Yalçın, karşılaşılabilecek aksaklıkların kısa sürede giderilebilmesi için Bölge Müdürlüğünün 0 352 321 11 00 numaralı telefonuna ya da 0 552 321 11 00 numaralı whatsapp hattına ihbarda bulunulabileceğini vurguladı. - KAYSERİ