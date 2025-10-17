Kayseri OSB'den E-OSB Portalı ile Dijital Dönüşüm

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi sanayicilerinin iş ve işlemlerini hızlı, kolay ve zamandan tasarruf edebilecekleri şekilde yapabilmeleri için E- Osb Portalı hazırlandı. Bilişim alt yapısı tamamen Bölge Müdürlüğü kaynakları tarafından karşılanan sistem, şimdiden diğer Osb'lerin ilgisini çekmeye başladı.

E- Osb Portalı hakkında konuşan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, sanayiciye en iyi şekilde hizmet sunma düsturuna uygun olarak sürekli yeni adımlar attıklarını ve fayda sağlayıcı projeler ortaya koyduklarını söyledi. Başkan Yalçın, "E-OSB projemizi hayata geçirmemizin en temel sebebi, bilişim çağında sanayicimize yönelik hizmetlerimizi en hızlı şekilde sunmaktır. Bu hedefe ulaşabilmek için de kendi öz kaynaklarımız ve insan gücümüzle E-OSB Portalımızı hazırlamış bulunmaktayız. E-OSB Portalımız daha şimdiden farklı OSB'lerin dikkatini çekmiştir ve işbirliği teklifleri almaktadır. Kayseri OSB sanayicisine hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Günümüzde bilişim alt yapısı güçlü ülkeler ve kurumların gelişimi en hızlı şekilde sağladıklarına vurgu yapan Başkan Yalçın, "Bizler de Kayseri OSB'mizde bilişim alt yapısını güçlendirmeyi, sanayicimize verdiğimiz hizmeti kolay, hızlı ve zamandan tasarruf sağlayan bir anlayışla sunmayı hedefliyoruz. Hazırladığımız E-OSB Portalımız oldukça sade ve kolay kullanılabilir bir yapıdadır. E-OSB Portalımız sayesinde artık sanayicimiz, Bölge Müdürlüğümüze gelmeden, bilgisayarının başında her türlü işini yapabilecek, belgesini alabilecek, başta elektrik, su ve doğalgaz faturaları olmak üzere kolay ve güvenli ödeme yapabilecektir" diye konuştu.

Kurdukları E-OSB Portalını kısa sürede düzenleyecekleri toplantılarla sanayicilere tanıtmaya başlayacaklarını ifade eden Başkan Yalçın, "50-60'lı gruplar halinde sanayicilerimizi davet ederek, e-OSB Portalımızı tanıtacağız. Sisteme nasıl üye olabileceklerinden, hangi hizmetleri nasıl ve ne şekilde alabileceklerine kadar detay bilgi aktarımı yapacağız. E-OSB Portalımız, inşallah kısa sürede yaygınlaşarak, kullanılmaya başlanacak. Sanayicilerimiz bu portala katılarak, hem işlerini hızlı ve kolay şekilde halledebilecek hem de tasarruf etmiş olacaktır" şeklinde konuştu.

Başkan Yalçın, sanayicilerin E-OSB Portalına ilişkin detaylı bilgiye 0352 321 1100 nolu telefondan ulaşabileceklerini kaydederek, Portalın hazırlanmasında emeği geçen Bilgi İşlem Müdürlüğü personeli başta olmak üzere, Kayseri OSB sanayicisi için canla başla hizmet sunan tüm Bölge personeline teşekkür etti. - KAYSERİ