Haberler

Kayseri OSB'den E-OSB Portalı ile Dijital Dönüşüm

Kayseri OSB'den E-OSB Portalı ile Dijital Dönüşüm
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, sanayicilerin işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmeleri için E-OSB Portalı'nı hayata geçirdi. Başkan Mehmet Yalçın, portalın sanayiye katacağı avantajları ve süreci anlattı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi sanayicilerinin iş ve işlemlerini hızlı, kolay ve zamandan tasarruf edebilecekleri şekilde yapabilmeleri için E- Osb Portalı hazırlandı. Bilişim alt yapısı tamamen Bölge Müdürlüğü kaynakları tarafından karşılanan sistem, şimdiden diğer Osb'lerin ilgisini çekmeye başladı.

E- Osb Portalı hakkında konuşan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, sanayiciye en iyi şekilde hizmet sunma düsturuna uygun olarak sürekli yeni adımlar attıklarını ve fayda sağlayıcı projeler ortaya koyduklarını söyledi. Başkan Yalçın, "E-OSB projemizi hayata geçirmemizin en temel sebebi, bilişim çağında sanayicimize yönelik hizmetlerimizi en hızlı şekilde sunmaktır. Bu hedefe ulaşabilmek için de kendi öz kaynaklarımız ve insan gücümüzle E-OSB Portalımızı hazırlamış bulunmaktayız. E-OSB Portalımız daha şimdiden farklı OSB'lerin dikkatini çekmiştir ve işbirliği teklifleri almaktadır. Kayseri OSB sanayicisine hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Günümüzde bilişim alt yapısı güçlü ülkeler ve kurumların gelişimi en hızlı şekilde sağladıklarına vurgu yapan Başkan Yalçın, "Bizler de Kayseri OSB'mizde bilişim alt yapısını güçlendirmeyi, sanayicimize verdiğimiz hizmeti kolay, hızlı ve zamandan tasarruf sağlayan bir anlayışla sunmayı hedefliyoruz. Hazırladığımız E-OSB Portalımız oldukça sade ve kolay kullanılabilir bir yapıdadır. E-OSB Portalımız sayesinde artık sanayicimiz, Bölge Müdürlüğümüze gelmeden, bilgisayarının başında her türlü işini yapabilecek, belgesini alabilecek, başta elektrik, su ve doğalgaz faturaları olmak üzere kolay ve güvenli ödeme yapabilecektir" diye konuştu.

Kurdukları E-OSB Portalını kısa sürede düzenleyecekleri toplantılarla sanayicilere tanıtmaya başlayacaklarını ifade eden Başkan Yalçın, "50-60'lı gruplar halinde sanayicilerimizi davet ederek, e-OSB Portalımızı tanıtacağız. Sisteme nasıl üye olabileceklerinden, hangi hizmetleri nasıl ve ne şekilde alabileceklerine kadar detay bilgi aktarımı yapacağız. E-OSB Portalımız, inşallah kısa sürede yaygınlaşarak, kullanılmaya başlanacak. Sanayicilerimiz bu portala katılarak, hem işlerini hızlı ve kolay şekilde halledebilecek hem de tasarruf etmiş olacaktır" şeklinde konuştu.

Başkan Yalçın, sanayicilerin E-OSB Portalına ilişkin detaylı bilgiye 0352 321 1100 nolu telefondan ulaşabileceklerini kaydederek, Portalın hazırlanmasında emeği geçen Bilgi İşlem Müdürlüğü personeli başta olmak üzere, Kayseri OSB sanayicisi için canla başla hizmet sunan tüm Bölge personeline teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğretmen kızını boğarak öldüren anne ilk kez hakim karşısında! Anlattıkları kan dondurdu

Öğretmen kızını boğarak öldürmüştü! Anlattıkları kan dondurdu
Bir an bile acımadı! İşte Aysel'in sokak ortasında vahşice katledildiği anlar

İşte Aysel'in sokak ortasında vahşice katledildiği anlar
Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan Galatasaray'a yeşil ışık

Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan G.Saray'a yeşil ışık
Kendi şarkısını duyunca dayanamadı! Sefo bornozuyla balkona fırladı

Dışarıdan gelen sesi duyan Sefo, bornozla balkona fırladı
Öğretmen kızını boğarak öldüren anne ilk kez hakim karşısında! Anlattıkları kan dondurdu

Öğretmen kızını boğarak öldürmüştü! Anlattıkları kan dondurdu
Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılacak

Son kararını verdi! Yine günlerce konuşulacak
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
Can Holding'e 2. dalga operasyon! Kenan Tekdağ dahil 26 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da yeni operasyon! Patronlar ve eski rektör gözaltında
13 yaşındaki çocuğu öldüren saldırgan, arabasını yakıp intihar etti

Her detayı korkunç! Ekmek almaya gelen çocuğu öldürdü
Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak

Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak
Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin

Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin
İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"Karşımızda Türkiye var" deyip yeni savaşın yerini işaret etti
Evine çağırdığı arkadaşını kılıçla rehin aldı

Kenti ayağa kaldıran olay! Önce evine çağırdı sonra kılıçla rehin aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.