Kayseri OSB'den Dezenformasyon Açıklaması

Kayseri OSB Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sosyal medya üzerinden yapılan bazı açıklama ve paylaşımların dezenformasyon amacı taşıdığı belirtilerek, Kayseri OSB Dubai Türkiye Ticaret Merkezi ile ilgili bilgiler paylaşıldı.

Kayseri OSB Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüzce 22 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilecek olan olağanüstü genel kurul öncesinde, sosyal medya üzerinden yapılan dezenformasyon amacı taşıdığı değerlendirilen bazı açıklama ve paylaşımların, sanayicilerimizin ve Kayseri kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesine yol açmaması maksadıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruret arz etmektedir. Zamanın yöneticileri tarafından açılan Kayseri OSB Dubai Türkiye Ticaret Merkezi ile ilgili, Kayseri OSB eski yönetimince yürütülen iş ve işlemlere yönelik iddiaların Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi tarafından incelenmesi sonucunda düzenlenen rapor yayınlanmış ve tarafımıza gönderilmiştir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gerek Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğümüz gerekse de Kamu Davası açılması hususunda ilgili merciiler bilgilendirilmiştir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Bölge Müdürlüğümüze konuya ilişkin izlenecek yolları içeren talimat gönderilmiş ve 3 ay içerisinde bu yollar izlenerek işlem yapılması amir hüküm kılınmıştır. Dubai'de açılmış olan Türkiye Ticaret Merkezi ile ilgili yapılacak işleme konu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca belirtilen 3 başlık; "1- Kayseri OSB Müdürlüğü olarak konunun yargıya intikal ettirilmesi ve süreçlerin takibi, 2- Arabulucu marifetiyle sorumlulukları bulunanlardan zararın tahsili-giderilmesi, 3- Olağanüstü Genel Kurul toplantısı düzenlenerek, Bakanlık amir hükümlerine ilişkin yapılacak işlemin sanayicilerin kararına sunulması" şeklindedir. Hali hazırda; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, Dubai Türkiye Ticaret Merkezi ile ilgili hazırlanan müfettiş raporuna ilişkin suç duyurusunda bulunularak işlem gerçekleştirilmiş ve zamanın Kayseri OSB yöneticileri hakkında kamu davası açılmıştır.

Kayseri OSB Müdürlüğümüz, yapılacak olağanüstü genel kurulda sanayicilerimizin vereceği karara bağlı olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca verilen amir hükümleri yerine getirecektir." - KAYSERİ