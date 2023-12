Kayseri'de Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı Düzenlendi

Kayseri'de Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı tarafından düzenlenen Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi programında konuşan AGD Kayseri Şube Başkanı Yusuf Şahin, "İslam alemi ve mazlum coğrafyalar her gün ağır bedeller ödemeye ve acılar çekmeye devam ediyor" dedi.

Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 1. Alaeddin Keykubad Konferansa Salonu'nda düzenlenen programa, Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştiraklar Daire Başkanı Cenani Ayaydın, ADG Kayseri Şube Başkanı Yusuf Şahin, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Programda açılış konuşmasını yapan AGD Kayseri Şube Başkanı Yusuf Şahin, "Anadolu Gençlik Derneği mensupları olarak bizler iyinin, doğrunun, güzelin, faydalının ve adil olanın yeryüzünde hakim olması için mücadele eden, aynı inancı paylaşan, her renkten ve ırktan, herkesi kardeş bilirken hangi renkten ve ırktan olursa olsun tüm mazlumların yanında olmayı eyledik. Değerli misafirlerimiz, zulüm ve baskıya dayanan siyasi anlayışları vicdanları karartacak boyutlara ulaşan eylemci tutkusunu, sömürüye dayanan zenginliği, ahlaki değerlerden, yoksun paylaşmayı zarar kabul eden ve insanları önemsemeyen teknolojiyi, haksızlıklara karşı ses çıkarmayan bir dini toplumun yok oluşunda en tehlikeli faktörler olarak görmekteyiz. Bugün yeryüzünde siyonist ve emperyalist güçler İslam ülkelerinde ve mazlum coğrafyalarda zulümlere devam etmektedir. Zulmün ve terörün tüm yüzlerini gördüğümüz zamanlardan geçmekteyiz. İslam alemi ve mazlum coğrafyalar her gün ağır bedeller ödemeye ve acılar çekmeye devam ediyor. İlk kıblemiz Mescidi Aksa, kutsal toprağımız Kudüs, Filistin, Gazze, uluslararası camiada meşrutiyeti bulunan ve devlet olarak tanınan fakat gerçekte terör örgütü olan İsrail'in saldırılarıyla işgal ve mezalim altında inlemektedir. Biz biliyoruz ki bugün siyonizmin her türlü fesadı yeryüzüne yayabiliyor. Küresel emperyalizm tüm dünyada sömürdükleri ülkeleri dönüştürme çabası içerisinde kendi planlarını uygulamakta dini, ırkı, ne olursa olsun bütün mazlum coğrafyalardaki zulmün, zulüm düzeninin devam etmesi insanları duyarsızlaştırma, politikaları ile uyuşturmakta ve hakikati gizlemeye çalışmaktadır. Dünyanın bir kısmında insanlar açlık, yoksulluk, zulüm yaşarken diğer kısmında ise eğlence sektörünün renkli ışıkları ile gözleri boyanmakta ve farklı suni gündemler ile insanlar gerçeklikten uzaklaştırılmaktadır. Bu gündemlerden bir tanesi de tarihimiz kültürümüz ve inancımız ile alakası olmayan yılbaşı etkinlikleridir. İslam ülkelerinde ve mazlum coğrafyalarda, emperyalizm eliyle meydana gelen problemler ve gözyaşları hala devam etmektedir. İslam coğrafyalarına yönelik yapılan saldırıların tahammül düzeyi aşılmış ve dayanılmaz bir noktaya ulaşmıştır" şeklinde konuştu.

İlahilerin söylediği programda, Filistin için de dualar edildi. - KAYSERİ