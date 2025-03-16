Kayak merkezinde kalp masajının önemine dikkat çeken tatbikat

Kastamonu- Çankırı sınırında bulunan Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezinin zirvesinde kalp masajının önemine dikkat çekmek amacıyla UMKE tarafından tatbikat gerçekleştirildi.

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Ilgaz Dağı'nda Yurduntepe Kayak Merkezinde tatbikat gerçekleştirdi. Senaryo gereği Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezine kayak yapmak için gelen bir ziyaretçi, kayak yapmaya hazırlandığı sırada pistin zirvesinde kalbi durdu. Yerde baygın halde yatan vatandaşa, ihbar üzerine kayak merkezinde görevli UMKE ekipleri tarafından müdahale edildi. Ekipler, havalimanlarından sonra ilk kez bir kayak tesisinde satın alınan otomatik şok cihazı ile müdahale edilen kayakseveri, müdahale sırasında farkındalık oluşturmak için kalp masajı yaparak hastayı kayaklı sedye ile zirveden ambulansa ulaştırıldı.

"Kalp masajının durmadan devam etmesi tatbikatını yaptık"

Kalp masının önemine dikkat çekmek istediklerini belirten Kastamonu İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Çağdaş Derdiyok, "Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü olarak Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerimiz, Kastamonu'da bulunan Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Tesislerinde bir ilk yardım tatbikatı gerçekleştirildi. Kayak tesisimizin zirvesinde bir misafirimizin ani kalp durmasına bağlı olarak ilk yardımı ihtiyacı oluşmasını senaryo olarak gerçekleştirdik. UMKE ekipleri olarak hastamızın oluşan ilk yardım ihtiyacını kayak tesisinin zirvesinde karşılamamız gerekti. Kalp masajının durmadan devam etmesi ihtiyacının önemini hissettirmek amacıyla ekiplerimiz tatbikatını yaptı. Halkımızın ilk yardım konusundaki farkındalığını artırmak, kalp masajının önemini anlatmak, otomatik şok cihazlarının ne kadar süreçte önemli olabileceğini göstermek istedik. Bildiğiniz gibi ilk yardım ihtiyaçları aslında her yerde oluşabilmektedir. Doğa sporlarından turistik tesislerine, hatta restoranlarda yemek yerken de ihtiyacımız oluşabilmektedir. İlk yardımın her yerde oluşabileceği ve sürecimizin aslında ne kadar kısa olduğunu, kalp masajının ya da ilk yardım ihtiyacının en kısa sürede karşılanmaması amacıyla biz insanların ilk yardım eğitimi alması konusunun önemli olduğunu ve destek vermek istediğimizi buradan aktarmak istedik" dedi.

"Kastamonu'da daha sağlıklı turizm için elimizden geleni yapıyoruz"

Kastamonu'da kayak tesislerinde ekiplerin hazır beklediğini ifade eden Dr. Derdiyok, "Kastamonu'da Sayın Valimiz Meftun Dallı'nın bizlere verdiği talimatlar doğrultusunda kayak tesislerimize ve turistik tesislerimizde ilk yardım ekiplerimizi kurmuş bulunmaktayız. Amacımız ilimize turistik amaçlı gelen hastalarımızın oluşabilecek tablolarında en kısa sürede fayda sağlamak istiyoruz. Çünkü ilk yardımın ilk 5 dakikası ve 10 dakikası çok önemli. Bu konuda sadece biz sağlık ekiplerimiz değil, kayak tesislerinde ya da turistik tesislerde çalışan tüm personellerimize İl Sağlık Müdürlüğü olarak ilk yardım eğitimi veriyoruz. Amacımız bizler ulaşana kadar kişinin oluşabilecek komplikasyonlarını önlemek ve bu amaçla hastalarımızın oluşabilecek diğer komplikasyonlarını önlemek istiyoruz ve Kastamonu ile Yurdun Tepe Kayak Merkezinde de bu konuda bir ilki gerçekleştirdik. Aselsan tarafından otomatik şok cihazımızı havaalanlarından sonra ilk kez bir kayak tesisimize de kazandırdık. Kastamonu'da daha sağlıklı turizm için elimizden geleni yapacağımızı aktarmak istiyoruz" diye konuştu.

"UMKE, kayak tesislerinde kayak yapabilecek ekipmanları ya da eğitimleri olduğu bize gösterdi"

Kastamonu'nun, coğrafya olarak birçok farklı alanda turistik tesisleri olan ve farklı turistik alanlarına sahip bir il olduğunu söyleyen Dr. Derdiyok, "Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerimizin aynı anda kayak tesislerinde kayak yapabilecek ekipmanları ya da eğitimleri olduğu gibi bazen denizde, bazen ormanda, bazen depremde, bazen sel felaketlerinde oluşabilecek tablolara, felaketlere müdahale edebilecek ekipman ve eğitime sahiptir. Bugünde burada kayak merkezimize özel eğitim alan UMKE ekiplerimiz, kayak yaparken kalp masajı ve otomatik şok cihazı ile müdahalesini gördük. Çünkü bu konuda ilimiz farklı güzelliklere ve coğrafyaya sahip. Bu nedenle de ekiplerimizi bu konularda eğitmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Aselsan tarafından yerli üretilen cihazı, havalimanlarının ardından ilk kez Yurduntepe Kayak Merkezi olarak bizler satın aldık"

Kastamonu Valiliği İl Özel İdaresi Yurduntepe Kayak Merkezinde tatbikat gerçekleştirdiklerini belirten Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezi İşletme Sorumlusu Hakkı Kaya ise, "Kayak sporu aşırı bir performans gerektiren spordur. Bu yüzden sağlık ve diğer güvenlik önlemlerinin de iyi bir şekilde alınması gerekiyor. Aselsan tarafından yerli üretilen cihazı, havalimanlarının ardından ilk kez Yurduntepe Kayak Merkezi olarak bizler satın aldık. Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğümüzün tavsiyeleriyle kalp masajı yapan cihaz için Aselsan ile irtibata geçtik. Cihazı satın aldıktan sonra Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri tarafından personelimize eğitimler verildi. Bu sayede elektronik kalp şok cihazını kayak merkezimize kazandırmış olduk. Yurduntepe de her türlü olumsuzluklara karşı güvendesiniz" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU