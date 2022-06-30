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Kaunos Antik Kenti Tiyatro alanında incelemelerde bulunuldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kaunos Antik Kenti Tiyatro alanında incelemelerde bulunuldu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Kaymakamı Mustafa Maslak Kaunos Antik Kenti Tiyatro alanına bir ziyaret gerçekleştirdi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Kaymakamı Mustafa Maslak Kaunos Antik Kenti Tiyatro alanına bir ziyaret gerçekleştirdi.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Kaunos Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Ufuk Çörtük ile birlikte, Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından restorasyonu gerçekleştirilen Kaunos Antik Kenti Tiyatro alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Köyceğiz turizminde büyük rol oynayacak olan Kaunos Antik Kenti Tiyatro alanındaki çalışmaların önem arz ettiği ifade edildi. Yetkililer Köyceğiz'de turizmi geliştirmek için arayışlarını sürdürüyor. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Muğla Valiliği Köyceğiz Muğla Yerel Haberler

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