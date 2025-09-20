Kastamonulu Çiftçi Traktörünü Satıp Gelirini Filistin'e Bağışlayacak

Kastamonu'da çiftçilik yapan bir vatandaş satışa çıkarttığı traktöründen elde edilecek geliri Filistin'e bağışlayacak.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde çiftçilik yapan Ercan Demir, 1952 model Massey-Ferguson marka traktörünü Filistin'e bağışlamak için satışa çıkardı. Bu kapsamda Daday ilçesinden traktörüyle Kastamonu'ya gelen Ercan Demir, Cumhuriyet Meydanında traktörünü Türk ve Filistin bayraklarıyla süsleyerek sergiledi. Demir, traktörün satışından elde edilen geliri, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amacıyla bağışlayacağını kaydetti.

"Traktörümü Gazze'ye bağışlamak için satışa çıkarttım"

Daday ilçesi Karacaören köyünde tarım ve hayvancılıkla uğraştığını ifade eden Ercan Demir, "Traktörümü Gazze için satılığa çıkardım. Oradaki Filistin'deki kardeşlerimiz için satıp, yardım olarak Gazze'ye ulaştırmak istiyorum. Traktörüm dikkat çekince faydalı bir iş yapmak istedim. Bu şekilde hayırlı bir işe çevirmek istedim. Son zamanlarda yardım gemisi, filosu gibi konularla ilgili haberler çok olduğu için ben de bir adım atmak istedim. Bu şekilde karar verdim" dedi.

Traktörünü 500 bin TL'ye satışa çıkarttığını söyleyen Demir, "Traktörü mü Gazze'deki kardeşlerimiz için satılığa çıkardım. Fiyatı 500 bin TL'dir. Halkımızı da Gazze için Filistinli kardeşlerimiz için yardımda bulunmaya, traktörümü de buradaki traktör bayilerine satılık olduğunu duyurmak istedim. Traktörümüzü satıp bu şekilde ulaştıracağız. Benim elimden gelen traktörümü satıp göndermek, sizin de elinizden ne geliyorsa, 10 TL de olsa 100 bin TL de olsa lütfen bunları Gazze'ye ulaştıralım" şeklinde konuştu.

"Bu farkındalığın tüm ülkemize ve dünyaya örnek teşkil etmesini rabbimden temenni ediyorum"

Ercan Demir'e duyarlılığı için teşekkür eden Yeniden Refah Partisi Kastamonu İl Başkanı Av. Akif Güzel ise, "Ancak Kastamonu'da Yeniden Refah Partimizin üyesi Dadaylı hemşehrimiz Ercan Demir kardeşimiz bugün çok güzel bir olaya bir farkındalık oluşturmak için, 'ben Gazze için kendi köyümde kullandığım traktörümü satılığa çıkardım, onun da parasını satıldıktan sonra Gazze'ye ve Gazze'deki Müslüman kardeşlerimize göndermek istiyorum' diye beyan etti. Ben kendisini bu duyarlı davranışı sebebiyle tebrik ediyorum ve inşallah bu farkındalığın tüm önce Kastamonu'muzda sonra da tüm Türkiyemiz'de yayılarak artmasını ve Gazze'deki Müslüman kardeşlerimize ve dünyanın bütün farklı yerlerinde zulüm gören soydaşlarımıza yardım amacıyla bir örnek teşkil etmesini rabbimden temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU