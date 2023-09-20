Kastamonu'da "Aile Çalıştayı" düzenlendi

Kastamonu'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen çalıştayda, aile, eşitlik, adalet, sosyal kalkınma, refah, hayat boyu gelişim, öğrenme, çevre, iklim, teknoloji, dijitalleşme ve aile odaklı sosyal hizmetler konuları ele alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü tarafından Aile Çalıştayı düzenlendi. "Türkiye Yüzyılı" mottosu ile düzenlenen çalıştaya birçok kurumdan yetkili katıldı. Çalıştayda, "Aile, Eşitlik ve Adalet", "Aile, Sosyal Kalkınma ve Refah", "Aile, Hayat Boyu Gelişim ve Öğrenme" gibi konular ele alındı.

AFAD İl Müdürlüğünde düzenlenen çalıştayda sosyal sorunların tespiti, çözümü, ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahın artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı. Çalıştayda, kamu kurum ve kuruluşları ile dernekler ve koruyucu ailelerde kalanlar, bilgi ve tecrübelerini aktardı.

Çalıştayın kapanış programına katılan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, çalıştayın bir yol haritası ortaya koyması temennisinde bulundu. Ne kadınlara ne çocuklara şiddet uygulanmasını istediklerini dile getiren Vali Dallı, "Buna tahammülümüz yok ama Türkiye olarak çok kötü durumda da değiliz. Dünyanın başka ülkeleriyle karşılaştırıldığında bizim kültürümüzde, 'Kadına el kalkmaz' sözü var. Hepimiz üstümüze düşeni yapmaya büyük hassasiyetle devam edeceğiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Savaş ise, çalıştay ile sorunların tespiti, çözüm önerileri, ailenin korunması ve güçlendirilmesine dair çalışma yapılacağını kaydetti. Çalıştayın sonunda bir rapor hazırlanacağını belirten Savaş, "Rapor, Bakanlığımıza iletilecek, bizlere yol haritası olacak. Bu çalıştayda daha önce de birlikte çalıştığımız, aile konusunda çalışmaları, farkındalıkları bulunan, toplumun içinde olan gruplar var" şeklinde konuştu.

Bireyin, ailenin ve toplumsal değerlerin korunmasının ve güçlendirilmesinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının en öncelikli çalışma alanı olduğunu söyleyen Savuş, şöyle konuştu:

"Aile kurumunun ve taşıdığı değerlerin muhafaza altına alındığı, aile bireylerinin güçlendirildiği ve desteklendiği güçlü toplum yapısıyla Türkiye Yüzyılı'nı inanıyorum ki birlikte inşa edeceğiz. Ailenin milli ve manevi var oluşumuzun, birlikte geleceği inşa etme idealimizin en temel kurumu olduğunun farkındayız. Türkiye Yüzyılı vizyonuna ulaşılabilmesi ancak güçlü aile yapısıyla mümkün olduğundan güçlü aile yapımızı korumaya ve aile değerlerimizin varlığını sürdürmesini sağlayacak çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak aileleri sağlam temeller üzerine inşa etmek ve desteklemek amacıyla uyguladığımız Evlilik Öncesi Eğitim Programı, Aile Eğitim Programı ve Aile Danışmanlığı gibi hizmetler ile aile yapımızın daha da güçlendirilmesi için çalışıyoruz. Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ile ailelerimize tek tek ulaşarak engelli, yaşlı, kadın ve çocuklara yönelik risk unsurlarını yerinde tespit ediyoruz. Birey, aile ve toplumu etkileyen sorun, ihtiyaç ve risklerin yapılan hane ziyaretleri ile belirlendiği; ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın sosyal hizmet ve yardımlar ile diğer kamu hizmetlerine yönlendirmelerinin yapıldığı, koruyucu, önleyici, destekleyici ve geliştirici ASDEP kapsamında 2017 yılından bugüne kadar Kastamonu'da 26 meslek elemanı ile 22 bin haneye ulaşılmıştır. Aile üyesi bireylerin çağın gerektirdiği temel aile yaşam becerilerine yönelik bilgi, beceri ve tutumları kapsamlı olarak edinebilmeleri için geliştirilen Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında 2013 yılından bugüne kadar Kastamonu'da 52.846 kişi eğitimden faydalanmıştır. Evlilik hazırlığında olan bireylerin; evlilikle ilgili sağlıklı bilgi edinmelerine, etkili iletişim kurabilmelerine ve olası sorunlarla baş edebilmelerine yardımcı olan Evlilik Öncesi Eğitim (EÖE) Programı kapsamında 2013 yılından bugüne kadar Kastamonu'da 18.826 kişiye eğitim verilmiştir. Aile bütünlüğünü korumak ve güçlendirmek, aile içi ilişkileri düzenlemek, aile fertlerinin iletişim, stresle baş etme, problem çözme becerilerini geliştirmek, evliliğin işleyişinde yaşanan ya da yaşanması muhtemel sorunların çözümüne destek olmak amacıyla yürütülen aile danışmanlığı hizmetleri kapsamında 2013 yılından bugüne kadar Kastamonu'da 529 başvuruya Aile Danışmanlık Hizmeti verilmiştir. Afet ve acil durumlarda ekiplerimiz tarafından birey, aile ve toplumun en kısa zamanda normal yaşantılarına dönmeleri ve psikolojik olarak en az etkilenmeleri için afet ve acil durumlarda Kastamonu'da bugüne kadar 9 bin 305 kişiye psikososyal destek hizmeti verilmiştir. Psikososyal destek çalışmalarımız sadece Kastamonu ile sınırlı olmayıp, ülkemizin neresinde ihtiyaç olursa orada devam etmektedir. Bugün itibariyle psikososyal destek ekiplerimiz Hatay'da çalışmalarına devam etmektedir. Türkiye Yüzyılı'nı, güçlü aile yapımız içerisinde yetişmiş donanımlı nesillerle inşa edeceğiz. Özellikle aile ile ilgili çalışmalarda bu çalıştayda olduğu gibi katılımcı bir anlayışla toplumun istek, ihtiyaç ve önerilerinin esas alındığı sosyal politikalar geliştireceğiz. Aileye yeterince önem vermeyen batı toplumlarında telafi edilemeyen yıkıcı faaliyetler oluşmuştur. Bunun farkına varan batı toplumları tekrar aile kurumlarına sarılmışlardır. Huzurlu ve dengeli bir aile ortamında yetişen fertlerle toplumun sorunlarına kökten çözümler getirilebilir. Bir memleketin yükselmesi, aile yapısının gücüne bağlıdır. Aile toplumun temelidir. Temel sağlam olduğunda; bina sarsılabilir ama yıkılmaz."

Koruyucu aile yanında kalan 19 yaşındaki Eylem Göksu da, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü 2. sınıfta eğitim gördüğünü belirterek, yuvaya 6 aylıkken getirildiğini anlattı. Göksu, "Sonrasında koruyucu ailem yuvaya gelip beni görmüş, çok sevmişler. O zamandan bu zamana kadar hep onlarla kaldım. Bana aile oldular. Bir ablam, bir ağabeyim var. Ablam doktor, ağabeyim avukat. Kendi deneyimlerimi, kendi yaşadıklarımı çalıştaydaki kişilerle paylaşmak için geldim" ifadesini kullandı.

Çalıştayın sonunda katılımcılara sertifikaları verildi. Çalıştaya Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci de katıldı. - KASTAMONU