Kasapoğlu'ndan gençlere mesaj

Kasapoğlu'ndan gençlere mesaj
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Önceki Dönem Gençlik ve Spor Bakanı, Ak Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısı ile gençlere seslendiği bir kutlama mesajı yayınladı.

Önceki Dönem Gençlik ve Spor Bakanı, Ak Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısı ile gençlere seslendiği bir kutlama mesajı yayınladı.

Dr. Kasapoğlu mesajında "Sevgili gençler; büyük mücadelelerle işgalden kurtarılan ve sizlere emanet olan bu ülkeye emekle ve sadakatle sahip çıkıyoruz.

Sizlerle birlikte üreterek ve çalışarak 'lider ülke Türkiye' idealine güçlü ve emin adımlarla yürüyoruz. Bu yolda siz gençlerimizle omuz omuzayız. Sizlerin yarınlara umutla bakan gözleri ve her alanda büyük Türkiye hedefimize olan inancınız en büyük gücümüz. Ecdadımızdan devraldığımız milli mücadele ruhunu; bilimde, sanatta ve sporda en yüksek seviyeye çıkartarak uluslararası alanlarda ay yıldızımızı şerefle dalgalandırmaya devam edeceğinize eminiz. Büyüklerimizden emanet aldığımız bu güzel vatanı birlik ve beraberlik ruhuyla gözümüz gibi koruyacağız.

O gün de bugün de hepimiz aynı gemideyiz. Tam 106 yıldır aynı ruhla, aynı kararlılıkla.

Bu vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu topraklar için canını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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