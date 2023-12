Karşıyaka Belediyesi Sokak Hayvanlarına Destek Çalışmalarını Sürdürüyor

Karşıyaka Belediyesi, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek ve hastalıklardan korunmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. 2023 yılında 4 bin 250 can dost kısırlaştırıldı ve 33 bin 382 can dosta tedavi uygulandı. Ayrıca seminerler, sahiplendirme etkinlikleri ve festival düzenlenerek toplumsal farkındalık oluşturuldu.

Karşıyaka Belediyesi, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek ve hastalıklardan korunmalarını sağlamak amacıyla sürdürdüğü çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda 2023 yılında toplam 4 bin 250 can dost kısırlaştırıldı, 33 bin 382 can dosta ise çeşitli sağlık sorunları nedeniyle tedavi uygulandı. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Karşıyaka bizim olduğu kadar onların da evi, onların da yuvası. Can dostlarımızın sağlıklı, iyi ve konforlu bir yaşam sürmesine katkıda bulunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Sosyal belediyecilik ilkesi çerçevesinde her alanda faaliyetler yürüten Karşıyaka Belediyesi, can dostların ilçedeki yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde kısırlaştırma, tedavi, bakım ve aşılama çalışmaları ile birlikte toplumsal farkındalık ve bilinç oluşturulması amacıyla seminerler, sahiplendirme etkinlikleri ve festival düzenlendi.

870 CAN DOST SAHİPLENDİRİLDİ

2023 yılı içinde yaklaşık 40 bin can dosta müdahale ederek tedavilerini gerçekleştiren, 4 bin 250 kedi ve köpeği kısırlaştırarak doğal ortamına bırakan Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü, 33 bin 382 can dosta çeşitli sağlık sorunları nedeniyle tedavi uyguladı. Kırık, çıkık, göz hastalıkları vb. sebeplerle 650 sokak hayvanı operasyona alındı. Düzenlenen 4 sahiplendirme etkinliğinin de katkısıyla toplam 870 sokak hayvanı yeni yuvalarına kavuşturuldu.

SEMİNER VE EĞİTİMLER İLE TOPLUMSAL BİLİNÇ ARTIRILDI

Veteriner İşleri Müdürlüğü rutin çalışmalarının yanı sıra toplumsal farkındalığı artırmak, yurttaşlarda sokak hayvanlarının korunması ve doğru bakım uygulanması konularında bilinç oluşturulmasına katkı sunmak amacıyla çeşitli seminer, eğitim ve etkinlikler düzenlendi. Karşıyaka 2023 yılında 2 petshop eğitimi, 2 yerel hayvan koruma etkinliği, 2 köpeklerin dili etkinliği, 1 pati yaka etkinliği ve 4 sahiplendirme etkinliğine ev sahipliği yaptı.

İHBARLARA TİTİZLİKLE YANIT VERİLİYOR

1 yıllık süreçte müdürlüğe iletilen 3 bin 501 sayıda ihbara yanıt veren ekipler, ihbara konu olan sokak hayvanını Cordelion Taypark veya Şantiye Tesisleri'nde bulunan kliniğe götürüyor. Kliniğe götürülen hayvanlar, kısırlaştırma işlemi ve tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından tekrar yaşam alanlarına bırakılıyor. Kontrolsüz üremenin önüne geçmek için kısırlaştırma çalışmalarını da titizlikle yürüten Karşıyaka Belediyesi, bu yoğun çalışmaları ile İzmir'deki ilçe belediyeleri arasında en fazla kısırlaştırma işlemi uygulayan belediye konumunda bulunuyor. Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne ihbarda bulunmak isteyen vatandaşlar ambulans hattı için 0232 324 44 19, can dostlar masası için ise 0232 399 40 00 numaralı hatlardan iletişime geçebiliyor.

"ONLARIN DA YUVASI"

Can dostlar için de sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir bir kent oluşturma amacıyla çalıştıklarını vurgulayan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Can dostlarımızın sağlığını, yaşam kalitesini ve konforunu çok önemsiyor; çalışmalarımızı da bu doğrultuda şekillendiriyoruz. Veteriner İşleri Müdürlüğü'müzün öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmalar ile kontrollü üremeyi sağlamak ve can dostlarımızı hastalıklardan korumak için kısırlaştırma çalışmalarında titizlikle ilerliyoruz. Can dostlarımızın sağlık kontrollerini, kısırlaştırmasını, tedavi ve bakımlarını yaptıktan sonra kendi yaşam alanlarına geri bırakıyoruz. Bununla birlikte düzenlediğimiz bilgilendirici etkinlikler ile toplumsal farkındalığa katkı sunuyoruz. Karşıyaka bizim olduğu kadar onların da evi, onların da yuvası. Onlar için de yaşanabilir bir kent oluşturmak için yürüttüğümüz çalışmalara devam edeceğiz" dedi.