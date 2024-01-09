Karşıyaka Belediyesi, 50 binden fazla yurttaşa spor imkanı sağladı

Karşıyaka Belediyesi, düzenlediği onlarca etkinlik, kurs ve turnuvalar ile 1 yılda 50 binden fazla yurttaşın yaşamına hareket kattı. Bisikletten futbola, yogadan koşuya uzanan farklı branşlardaki organizasyonlar, spor yapanların yanı sıra sporsever izleyicilerden de yoğun ilgi gördü. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Daha sağlıklı ve aktif bir toplum için var gücümüzle çalışıyor, sporla iç içe nesiller yetiştirmeyi en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, modern tesislerde ve açık alanlarda gerçekleştirdiği farklı spor organizasyonları ile kent halkına dolu dolu bir yıl yaşattı. Her sene düzenlenen etkinliklerin artarak devam ettiği 2023'te, profesyonellerin yanı sıra pek çok yurttaş da spor yapma ve sosyal yaşama katılma imkanı buldu. Özellikle koşular, bisiklet turları ve tüm yıl devam eden sabah aktiviteleri en çok ilgiyi gören organizasyonlar oldu. Karşıyaka'nın sporsever ve çağdaş kimliğini yansıtan rengarenk görüntülerin yaşandığı etkinlikler, her yaştan binlerce kişiyi bir araya getirdi. Ayrıca Karşıyaka Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu, Tahir Secder Akıncı Kano Eğitim Merkezi, Fitness Merkezi ile halı sahalar da çok sayıda yurttaşa hizmet verdi.

GELECEĞİN YILDIZLARI

Çocuk ve gençlerin sporla buluşmasına verilen önem doğrultusunda; bölge çapında futbol turnuvası; basketbol, voleybol, okçuluk, yüzme ve atletizm gibi farklı branşlarda kurslar; smaç yarışması ve pump track yarışı gibi etkinlikler ile çeşitli gösteriler düzenlendi. Binlerce gence spor kültürü aşılanarak yeteneklerini geliştirmelerine fırsat tanındı. Hem yetişkinlere hem de çocuk ve gençlere yönelik tüm bu hizmetlerle bir yılda 50 bin fazla kişiye spor yapma imkanı sağlandı.

Öte yandan, Karşıyaka Belediyesi Sportif Yetenek Ölçüm ve Spora Yönlendirme Merkezi'nde de yıl boyunca toplam 2 bin 403 çocuğun sportif ölçümü yapıldı. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda çocuklar, fiziki yapılarına ve yeteneklerine uygun branşlara yönlendirildi.

HEDEF SAĞLIKLI TOPLUM

Karşıyaka'nın spor kenti kimliğini güçlendirmek için çalıştıklarını vurgulayan Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Karşıyaka, çok güçlü bir spor kültürüne sahiptir. Kentimizin gurur duyduğumuz bu yönünü daha da geliştirmek için tüm imkanlarımızı seferber ederek hizmet üretiyoruz. Daha sağlıklı ve aktif bir toplum için var gücümüzle çalışırken, sporla iç içe nesiller yetiştirmeyi en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Geride bıraktığımız yılda spor aktivitelerimize katılan sporsever yurttaşlarımıza ve özveriyle görev yapan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 7'den 77'ye Karşıyaka, sporun ışığıyla aydınlanmaya devam edecek" dedi.