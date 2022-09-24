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Kars yerel haberleri | Susuz kaymakamı köylerde incelemede bulundu

Yerel Haberler

Kars yerel haberleri | Susuz kaymakamı köylerde incelemede bulundu

Kars habere göre Susuz Kaymakamı Onur Yılmazer, köylerde bir takım incelemelerde bulundu.

Susuz Kaymakamı Onur Yılmazer, köylerde bir takım incelemelerde bulundu.

Kaymakam Onur Yılmazer, ilçeye bağlı köylerde yapılan parke taş yol ve tadilatları yapılan köy okullarını ziyaret ederek burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yılmazer, yol çalışmalarının kışa kadar devam edeceğini belirtirken, tadilatı yapılan okulların biran evvel tadilatlarının tamamlanmasını istedi.

Kaymakam Onur Yılmazer, köylerde vatandaşlarla da bir araya geldi. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Yılmazer, sorunların çözümü için ilgili birim amirlerine talimat verdi.

Susuz Kaymakamı Onur Yılmazer'in köy ziyaretlerine devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Susuz Yerel Haberler

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