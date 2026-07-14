Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, 2 bin 500 rakımlı Susuz Yaylası'nda üreticilerle buluştu

Kars Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, Susuz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeliyle birlikte yaklaşık 2 bin 500 metre rakımda bulunan Susuz Yaylası'nı ziyaret ederek bölgedeki yetiştiriciler ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Yaylacılık faaliyetlerinin yoğun olarak sürdürüldüğü bölgede gerçekleştirilen ziyarette, üreticilerin talepleri dinlenirken, yaylanın mevcut durumu ve ihtiyaçları yerinde değerlendirildi.

Dört mahallenin ortak kullanımında bulunan Susuz Yaylası'nda gerçekleştirilen incelemelerde, hayvancılık faaliyetlerinin daha verimli sürdürülebilmesi için yapılabilecek çalışmalar masaya yatırıldı. İl Müdürü Enver Aydın, muhtarlar ve yetiştiricilerle yaptığı görüşmelerde, yayla altyapısının güçlendirilmesine yönelik planlanan projeler hakkında değerlendirmelerde bulunurken, üreticilerin su, yol, barınak ve diğer altyapı ihtiyaçlarıyla ilgili taleplerini de dinledi.

Kars'ın hayvancılık potansiyelinin en önemli merkezlerinden biri olan yaylalarda üretimin sürdürülebilirliğinin büyük önem taşıdığını belirten İl Müdürü Aydın, Tarım ve Orman Bakanlığının üreticilere yönelik desteklerinin devam ettiğini ifade etti. Bölgenin ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesinin çözüm süreçlerini hızlandıracağını vurgulayan Aydın, üreticilerle sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi.

Ziyaret kapsamında teknik personel de yaylada incelemelerde bulunarak mevcut durumla ilgili gözlemler yaptı. Yapılan istişarelerde, yayla altyapısının geliştirilmesi, hayvancılık faaliyetlerinin daha sağlıklı şartlarda yürütülmesi ve üreticilerin karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik atılabilecek adımlar ele alındı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, Kars genelinde üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, kırsal kalkınmayı destekleyen çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini ifade etti. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı