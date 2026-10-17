Kars'ta Vali Polat, toprak analiz laboratuvarı ve mera eğitim merkezini inceledi

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Kars'ta tarım ve hayvancılık alanında yürütülen çalışmaları yerinde incelemek amacıyla Toprak ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarı ile Mera Eğitim Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirildi.

Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Milletvekili Adem Çalkın, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan ve İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın'ın katıldığı ziyarette, merkezlerin faaliyetleri, üreticilere sağlanan katkılar ve tarımsal kaynakların daha verimli kullanılması için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı.

30 Aralık 2024 tarihinde hizmete açılan Toprak ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarı, üreticilerin toprak ve sulama suyu özelliklerini bilimsel veriler doğrultusunda değerlendirmesine imkan sağlıyor. Laboratuvarda gerçekleştirilen analizlerle toprağın besin elementi durumu belirlenirken, bitkilerin ihtiyaçlarına uygun gübreleme programlarının oluşturulması ve sulama uygulamalarının iyileştirilmesi amaçlanıyor.

Toprak yapısının ve sulama suyunun özelliklerinin bilinmesi, tarımsal girdilerin gereksiz kullanımının önlenmesi, üretim maliyetlerinin azaltılması ve ürün kalitesinin yükseltilmesi bakımından önem taşıyor. Analiz sonuçlarının üreticiler tarafından dikkate alınmasıyla toprağın verim gücünün korunması ve tarımsal üretimde daha bilinçli uygulamaların yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Ziyaret kapsamında incelenen Mera Eğitim Merkezi ise mera alanlarının korunması, doğal kaynakların bilinçli kullanılması ve hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarıyla öne çıkıyor.

Merkezde yürütülen faaliyetlerle üreticilerin mera yönetimi konusunda bilinçlendirilmesi, otlatma alanlarının verimli kullanılması ve doğal bitki örtüsünün korunması amaçlanıyor. Meraların sürdürülebilir şekilde yönetilmesi, hayvancılık işletmelerinin kaba yem ihtiyacının karşılanması ve yetiştiricilerin yem maliyetlerinin azaltılması açısından önem arz ediyor.

Özellikle tarım ve hayvancılığın önemli geçim kaynakları arasında yer aldığı Kars'ta, toprak kaynaklarının korunması ve mera verimliliğinin artırılması, kırsal ekonominin güçlendirilmesine katkı sağlayan çalışmalar arasında bulunuyor.

Toprak analizlerinden elde edilen bilimsel verilerin üretim süreçlerine aktarılması ve mera yönetimi konusunda eğitim faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasıyla bitkisel üretim ile hayvancılık arasında verimli bir ilişkinin kurulması hedefleniyor.

Gerçekleştirilen ziyarette, tarımsal üretimin geliştirilmesi, doğal kaynakların korunması ve üreticilerin doğru uygulamalar konusunda bilgilendirilmesine yönelik çalışmaların önemi vurgulandı.

Kars'ta toprak verimliliğinin korunması, meraların etkin kullanılması ve sürdürülebilir tarım ve hayvancılık uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetlerin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı