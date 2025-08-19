Kars'ta 'Ufuk 2040 Kalkınma Ajansları Vizyon Çalıştayı'

Serhat Kalkınma Ajansı'nca "Ufuk 2040 Kalkınma Ajansları Vizyon Çalıştayı" düzenlendi.

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, kalkınma ajanslarının önümüzdeki 15 yıl içerisinde ulaşmayı hedeflediği amaçlar, üstleneceği roller ve kurumsal yapılanmalarına ilişkin istişarelerin yürütüldüğü "Ufuk 2040 Kalkınma Ajansları Vizyon Çalıştayları" gerçekleştirildi.

SERKA ajansı Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'daki mevcut paydaşların temsilcilerinin katkı sunması amacıyla Kars Şehit Albay Şentürk Aydınyer Gençlik Merkezi'nde "Ufuk 2040 Kalkınma Ajansları Vizyon Çalıştayı"nda bir araya geldi.

Katılımcılara Vizyon 2040 çalıştayı ile ilgili bilgiler veren SERKA Genel Sekreteri Nurullah Karaca, yaptı. Karaca, "Bu çalıştay şuan tüm Türkiye'de 26 kalkınma ajansı, 26 bölgede yapılıyor. Kimleri tamamlandı, kimileri hali hazırda devam ediyor. Ağustos ayı sonuna kadar bütün bölgelerde bu çalıştay tamamlanmış olacak. Her ajans kendi bölgesinde paydaşlarla bölgede bulunan ilgili kalkınma ajanslarının hem geçmişte yaptıkları, hem bugün yaptığı çalışmalar, hem de geleceği ilişken bir hedef, vizyon belirleme noktasında birlikte çalışacağız" dedi.

3 oturum olarak gerçekleştirilecek çalıştayda, geçmişten bugüne ajansın faaliyetleri, değerlendirilecek, mevcut durumun analizi ve geleceğe yönelik stratejik öncelikleri belirlenecek. Bakanlık tarafından belirlenen soru başlıkları çerçevesinde odak grup çalışmaları yapılacak. - KARS