Kars'ta 'Sürü Yöneticiliği Kursu' sona erdi, kursa katılanlar sertifikalarına kavuştu.

Kars Tarım ve orman Müdürlüğü'nce Hayat Boyu Öğrenme Modülü kapsamında gerçekleştirdiği "Sürü Yöneticiliği Kursu" tamamlandı. Sürü Yöneticiliği kursuna katılan 23 kişi düzenlenen programda Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın'ın elinden sertifikalarını aldı.

Sertifikalarını alan kursiyerler daha sonra desteklemeler ve Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi düzenlenen toplantıda bilgilendirildi. Toplantının ardından program sona erdi. - KARS