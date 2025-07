Kars'ta 4 Nesilden Beri Süt Makinesi Tamiri Yapılıyor

Kars'ın kadim topraklarında, dededen babaya, babadan oğula geçen öyle bir meslek var ki, adeta sütün bereketiyle yoğrulmuş. Tam 4 nesildir, Kars ve çevresindeki köylülerin ve besicilerin kollu süt makineleri bozulduğunda ilk aklına gelen adres, o ailenin kapısı oluyor. Onlar, sadece makineleri değil, aynı zamanda bu Kars'taki hayvancılığın ve süt üretiminin sürekliliğini de tamir eden görünmez kahramanlar.

Kars'ta yaşayan Elik ailesinin hikayesi 1940'lı yıllara dayanıyor. Ailenin büyük dedesi tarafından kurulan atölyede, önce teneke ve sacdan kaplar üretiliyor, zamanla kollu süt makineleriyle ilgili küçük tamiratlar yapıyorlardı.

Bu köklü gelenek, ilk olarak büyük dede ile başlamış. Belki de ilk süt makinelerinin Kars'a geldiği zamanlarda, bu yeni icatların tamirine duyulan ihtiyaç, büyük dedeyi bu mesleğe itmiş. Büyük dedenin ustalığı ve el becerisi, kısa sürede Kars'ta nam salmış. Ardından baba Ali Elik, dedesinden devraldığı mirası kendi tecrübeleriyle harmanlayarak bir adım öteye taşımış. Atölyenin demir tozlu kokusu ve makine sesleri arasında büyüyen oğul Sinan Elik ise şimdi babasından devraldığı bayrağı taşıyor. ve şimdi, 4'üncü nesil de bu mesleğin inceliklerini öğrenmek için atölyede dirsek çürütüyor, dede ve babadan aldığı bilgilerle geleceğe hazırlanıyor.

Babasından işi öğrendiğini ifade eden Ali Elik, "Deden toruna 4 kuşaktır, Babamın babası da bu işle uğraşıyordu. Yani 4 nesil sanatkarız. Tabi ki sanat demek Atatürk'ün dediği gibi; 'Sanatı olmayan bir toplumun, hayat damarlarından biri kopuk demektir.' Sanat illaki olması lazım. Bundan sonra oğlum Sinan Elik mesleği devam ettirecek. Ben emekli oldum, ancak devam ediyorum. Neden baba ocağı tütsün diye, babamızın sanatı devam etsin diye onun için devam etmek zorundayız" dedi.

4'üncü kuşak olarak mesleği sürdürdüğünü ifade eden Sinan Elik, "4'üncü kuşak olarak ben bu işi yapıyorum. Bende devam ettirmeye çalışacağım. Çünkü elaman sıkıntısı var. Ben de tek başıma ne kadar sürdüreceğim bilmiyorum. Bu iş tek başına yürütülebilecek bir iş değil. Buradaki yapılan malzemelerin tamamını kendimiz üretiyoruz. Ondan dolayı tek insan gücüyle yapılacak iş değil" diye konuştu.

Elik ailesi için süt makinesi tamiri, sadece bir iş değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi. Her arızanın bir hikayesi var; bozuk bir makine, süt sağımı duran bir ahır, endişeli bir çiftçi demek. Onlar, bu hikayelerin mutlu sonla bitmesi için canla başla çalışıyorlar. Geleneksel yöntemlerle modern teknolojiyi birleştiren bu ustalar, her marka ve modeldeki süt makinesinin dilinden anlıyor. Yedek parça temininden, motor arızalarına, sağım ünitelerinin bakımından genel kontrole kadar her türlü hizmeti sunuyorlar.

4 nesildir süregelen onurlu meslek, Kars'ın tarım ve hayvancılıkla iç içe geçmiş yaşamının adeta bir yansıması. Onlar, geçmişin bilgeliğini bugünün ihtiyaçlarıyla harmanlayarak, Kars'ın süt zincirinin kopmaması için sessizce mücadele ediyorlar. ve 4'üncü neslin atölyedeki hevesli varlığı, bu geleneğin Kars topraklarında daha uzun yıllar yaşayacağının en güzel işareti. - KARS