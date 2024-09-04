Karataş Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi Altyapı İşlerinin Yapılmasına Dair Protokol İmza Töreni, Vali Yavuz Selim Köşger'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Adana Karataş TDİOSB alanına (320 ha) ait yol, içme suyu, atık su, yağmur suyu, elektrik dağıtım şebekesi, çevre aydınlatma ve telekomünikasyon şebekesi yapım işini kapsayan protokolün imza töreni Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram ve inşaat şirketinin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Demirci'nin katılımıyla Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda kısa bir değerlendirmede bulunan Vali Köşger, Karataş Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) OSB'yle Karataş ilçesinde tarıma elverişli olmayan atıl arazide topraksız tarım tekniğiyle 100 bin ton/yıl domates üretimi yapılmasının planlandığını, bu proje ile Karataş ilçesinin sebze üretiminde bölgenin kalbi olacağını, Adana'nın toplam bitkisel üretim hasılasının yüzde 10'unu oluşturacağını, projeyle 3 bin 750 adedi kadın olmak üzere toplam 5 bin kişinin istihdam edileceğini belirtip, ilimizin istihdam gücünü arttıracak ve kent ekonomisine katkı sağlayacak projenin ilimize hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

Tören, atılan imzaların ardından sona erdi. - ADANA