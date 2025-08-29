Karasu Balıkçıları 1 Eylül İçin Hazır

Karasu Balıkçıları 1 Eylül İçin Hazır
Av yasağının sona ermesiyle Sakarya'nın Karasu ilçesindeki balıkçılar, yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Palamut yerine hamsi için hazırlık yapan balıkçılar, hava koşullarının uygun olmasını bekliyor.

Av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle "Vira bismillah" diyerek Karadeniz'e açılmayı bekleyen Sakarya'nın Karasu ilçesindeki balıkçılar, tüm hazırlıklarını tamamladı. Tekne ve ağ bakımlarını bitiren balıkçılar, hava şartlarının olumlu olması halinde 1 Eylül itibariyle Karadeniz'e açılacak. Bu sene palamuttan ümidini kesen balıkçılar, ağlarını hamsi için onardı.

Denizlerde av yasağı nisan ayında başlarken, balıkçı teknelerinde yeni av sezonuna az süre kala hareketli günler yaşanıyor. Sakarya'nın Karasu ilçesinde Sakarya Nehri'ne demirleyen balıkçılar, ağ ve tekne bakımlarını tamamladı. Sakarya Nehri'nden çıkış yapabilmek için hava şartlarının olumlu olmasını umut eden balıkçılar, 1 Eylül'ü beklemeye başladı.

"Bu sene palamut kendini pek göstermedi"

Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atilla Bıçakcı, "Büyük teknelerimiz için balıkçılık sezonu, 1 Eylül itibariyle başlayacak ve 'Vira bismillah' diyeceğiz. Bu sene palamut kendini pek göstermedi. Batı Karadeniz bölgemizde hiç yokken, Doğu Karadeniz'de az miktarda görüldü. Hamsi ise çok erken gösterdi kendini. Bu da palamudun az olacağı anlamına geliyor. 15 Ağustos itibariyle 12 metre altındaki teknelerimiz sezonu açmışlardı. Fakat biz büyük teknelerle sezonu açamıyoruz. Sakarya Nehri ağzındaki dalga ve rüzgar sebebiyle teknelerimiz Karadeniz'e çıkamıyor. Nehir ağzında su derinliği 1,5-2 metre seviyesinde. 12 metre altındaki teknelerimiz bile giriş çıkışta kuma oturuyor. Karasu'da balıkçı barınağı olmadığı sürece 300-350 arası teknemiz olumsuz hava şartlarında denize çıkamayacak. Karadeniz'in tüm şehirlerinde barınaklar varken sadece Sakarya'da yok. O şehirlerde rahatça avlanılıyor biz ise hapsolduk. Sezon bu yıl çinekop ve istavrit ağırlıklı geçeceğe benziyor. Hamsinin de bolluğu görüldü. Sakarya ilini ve ilçelerini balık açısından Karasu besliyor. Sakarya'da balık yoksa anlayın ki Karasu'da denize açılanamamıştır" dedi.

"Palamut görülmediği için hamsi ağlarına yöneldik"

Bölge balıkçılarından Ayhan İnce ise hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyerek, "Palamut görülmediği için hamsi ağlarına yöneldik. Ağ bakımlarını yaptık. Bitirdiğimiz zaman 1 Eylül'de denize açılacağız" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
