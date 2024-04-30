Üye Girişi
Haberler

Karacasu İlçe Emniyet Amirliği Kadına Karşı Şiddet Bilgilendirme Kampanyası

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karacasu İlçe Emniyet Amirliği, kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik bilgilendirme kampanyası kapsamında pazarcı esnaflarına ve pazar yerindeki vatandaşlara yönelik bilgilendirmelerde bulundu. Kadına Destek Uygulaması (KADES) ve aile içi şiddetle mücadele konularında bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Karacasu İlçe Emniyet Amirliği, kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik bilgilendirme kampanyası kapsamında pazarcı esnaflarına ve pazar yerindeki vatandaşlara yönelik bilgilendirmelerde bulundu.

Toplumda kadına karşı şiddetin önlenmesi konusunda farkındalık oluşturmak ve Kadına Destek Uygulaması gibi önleyici mekanizmaların kullanımını teşvik etmek için yurt genelinde çalışmalar sürüyor. Karacasu ilçesinde de Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, Kadına Destek Uygulaması (KADES) ve aile içi şiddetle mücadele konularında bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Emniyet yetkilileri, vatandaşlara kadına karşı şiddetin önlenmesi ve toplumda farkındalık oluşturulması amacıyla bilgilendirmelerde bulundu.

Vatandaşlar da şiddetin önlenmesi için toplumsal farkındalığın artırılmasının önemine vurgu yaparak bilgilendirme çalışması için emniyet ekiplerine teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karacasu KADES Aile İçi Şiddet 3.Sayfa Yerel Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kaan Çam bulundu mu? Müge Anlı 30 Nisan bölümünde ne oldu? Farah Zeynep Abdullah ve Kaan Çam olayı nedir? MİKE TYSON VE JACK PAUL RİNGE ÇIKIYOR! Mike Tyson ve Jack Paul dövüş kuralları ne? MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 | Öğretmen ataması yapılacak mı? Branş dağılımı belli oldu mu? 1 Mayıs'ta yollar kapalı mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda alternatif yol güzergahları neler? 1 Mayıs Çarşamba hangi yollar açık? Lila Kağıt halka arz hangi bankalarda var, kaç lot dağıtacak? Lila Kağıt Halka arz fiyatı ne kadar? 2024 Simit Fiyatları: İstanbul ve Ankara'da simit ne kadar? Nihal Candan tekrar cezaevine girecek mi? Nihal Candan yeniden içeri mi giriyor? Sedef Şahin kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Sedef Şahin kaç yaşında, nereli? Sedef Şahin biyografisi! 1 Mayıs'ta borsalar kapalı mı? #128176 1 Mayıs'ta borsada işlem yapılıyor mu? 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI MESAJLARI: İşçi ve Emekçiler Bayramı anlamlı, uzun-kısa mesajlar! 1 Mayıs'ta EGO ücretsiz mi, otobüsler bedava mı? Ankara'da 1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs'ta kütüphaneler açık mı? 1 Mayıs'ta hangi kütüphaneler açık? Biricik Belediye Başkanı istifa mı etti? DEM Partili Mehmet Begit neden istifa etti, olay ne? #128204 1 Mayıs'ta bankalar tatil mi? 1 Mayıs'ta bankalar resmi tatil mi? 1 Mayıs hangi yollar kapalı? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda İstanbul'da hangi yollar açık olacak? Alternatif güzergahlar neresi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title