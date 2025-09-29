Haberler

Karacasu'da Jandarma'dan Esnafa Uyarılar

Karacasu'da Jandarma'dan Esnafa Uyarılar
Karacasu'da düzenlenen 3. Elma, Tarım, Kültür ve Sanat Festivali'nde jandarma ekipleri, esnafa dolandırıcılık ve sahte para uyarılarında bulundu. Esnafa bilgi vererek önleyici tedbirler hakkında broşür dağıtıldı.

Karacasu'da düzenlenen 3. Elma, Tarım, Kültür ve Sanat Festivali'nde jandarma ekipleri, esnafa sahte para, tağşiş ürün ve dolandırıcılığa karşı uyarılarda bulundu.

Aydın'ın Karacasu ilçesi Alemler Mahallesi'nde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Elma, Tarım, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında jandarma ekipleri esnafa yönelik bilgilendirme çalışması yaptı. Karacasu Kaymakamlığı koordinesinde sahaya inen İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından festival alanında gerçekleştirilen çalışmada, satış yapan esnafa sahte para, tağşiş ürün alım-satımı, kaçakçılık ve dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuldu. Jandarma ekipleri ayrıca esnafa bu tür durumlarla karşılaşıldığında izlenmesi gereken adımlar hakkında da bilgi vererek broşür dağıttı. Festival boyunca hem vatandaşların hem de esnafın güvenliği için gerekli önlemlerin alınmaya devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
