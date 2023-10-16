Karacabey'de görme engelli Karakuş'un en büyük hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışmak

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçede çeşitli sosyal ve farkındalık çalışmalarına katkı sağlarken, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü çerçevesinde, Şehit Polis Levent Fırtına Engelsiz Yaşam Merkezinde engelliler ve aileleri ile bir araya geldi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçede çeşitli sosyal ve farkındalık çalışmalarına katkı sağlarken, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü çerçevesinde, Şehit Polis Levent Fırtına Engelsiz Yaşam Merkezinde engelliler ve aileleri ile bir araya geldi. Daha sonrasında ise 59 yaşındaki görme engelli Zeynep Karakuş'u da evinde ziyaret etti. Ziyaretten çok mutlu olan Karakuş, en büyük hayalinin çok sevdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışmak olduğunu söyledi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü çerçevesinde, Şehit Polis Levent Fırtına Engelsiz Yaşam Merkezinde engelliler ve aileleri ile bir araya geldi.

Ziyarette, Tüm Engelliler Sanat Kültür Dayanışma ve Spor Derneği Başkanı Cavidan Sayyat ile Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Karacabey Belediyesi Meclis Üyesi Murat Avinçde yer aldı.

Buradaki ziyarette, görme engelli bireylere beyaz baston hediye edilirken,ziyaretin sonunda ise toplu fotoğraf çekildi.

Başkan Özkan'ı kapıda karşıladı

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan daha sonrasında ise 59 yaşındaki görme engelli Zeynep Karakuş'u evinde ziyaret ederek pasta ikram etti.

Başkan Özkan'ın gerçekleştirdiği ziyarette Zeynep Karakuş, başkanı kapıda karşıladı.

Ziyaretten dolayı yaşadığı mutluluğu her fırsatta dile getiren Karakuş yaptığı açıklamada, "Belediye Başkanımız Ali Özkan çok insaflıdır. Benim gözlerim hiç görmüyor; kendisi beni her gördüğü yerde hal hatır sormadan hiç geçmez. Ben de bundan büyük mutluluk duyuyorum. Ziyareti beni çok mutlu etti, kendisine teşekkür ederim" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanımak hayali

Karakuş ziyarette en çok isteklerinden birisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la tanışmak olduğunu belirterek, "Hayran oluyorum kendisine. Gerçekten tanışmayı da çok istiyorum. İnşallah nasip olur" dedi. Karakuş'un sevecen ve muhabbet dolu tavırları ise herkesin yüzünü gülümsetti.

Hep birlikte daha güzel günlere

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da yaptığı açıklamada, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günüolarak değerlendiriliyor, bu vesileyle bizde kardeşlerimizi ziyarete geldik. Gününüz kutlu olsun. Hep birlikte daha güzel günlere diyoruz. Bizi kabul ettiğiniz için burada misafir ettiğiniz için de teşekkür ederiz.Biz Zeynep Hanım'ı çok seviyoruz. Hayat enerjisi, mutluluğu ile çevresine neşe saçıyor gerçekten. Hem Zeynep'e hem de diğer tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı, uzun bir ömür diliyorum. Herkesin bir gün engelli olabileceği gerçeğini asla unutmadan, engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmalı, yaşamlarına katkı sağlamalıyız. Karacabey Belediyesi olarak, 'sosyal belediyecilik' anlayışımız ile tüm engelleri bir bir ortadan kaldırıyor, engelli vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak, yaşam standartlarını yükseltmek için geniş çalışmalar yürütüyoruz. Bu konuda çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek" ifadelerini kullandı. - BURSA