Karabük İl Genel Meclisi 2025 Vizyonunu Paylaştı

Karabük'te İl Genel Meclisi Şubat ayı toplantısı İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen başkanlığında yapıldı.

Açılış konuşmasını yapan Başkan Sözen, "Önceki yıllara göre 2025 yılında daha şanslı olduğumuzu vurgulamak isterim. Çünkü makine parkımızı her geçen gün daha da güçleniyor. Üretim tesislerimiz daha aktif çalışıyor. Artık satın alma, ihale etme ve kiralama gibi bir derdimiz önceki yıllara nazaran kalmadı. Kendi kendine yeten bir kurum olma hüviyetini taşıdığımız gibi ihtiyacımız dışındaki malzemelerin satışa sunulması hatta ihtiyaç duyan kurumlara kiralama yapabilme gibi bir özelliğe de sahibiz. 2024 yılında ve önceki yıllarda da bunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdik ve İl Özel İdaremize önemli ölçüde gelir irade ettik" dedi.

"İl Özel olarak yapmış olduğumuz çalışmaları üç ana başlık altında sıralayabiliriz" diyen Sözen, "Bunlardan bir tanesi İl Özel İdaremizin bütçe imkanları dahilinde ilçelerimizde ve kırsalda yapmış olduğu planlar, programlar ve bunların uygulanmasıdır.

İkincisi ise KÖYDES ödeneklerinin gelmesi ile birlikte yine ilçelerimizde kaymakamlarımızın başkanlığında iki il genel meclis üyemiz ve iki muhtarımızla birlikte KÖYDES programlarının yapılıp İl Özel İdaremiz tarafından uygulanmasıdır.

Üçüncü husus ise İl Özel İdare bütçesinin yetersiz kaldığı ya da KÖYDES ödeneklerinin kifayetsiz kaldığı noktalarda İller Bankası aracılığıyla yapmış olduğumuz planlar, programlar ve hayata geçirilen yatırımlar olarak üç ana grupta değerlendirmek mümkündür. Bu minvalde düşünüldüğünde 2025 yılı için diğer yıllara göre daha şanslı olduğumuzu şimdiden ifade etmek istiyorum. Daha derli toplu bir çalışma düzenine sahibiz. 2025 yılı bütçesini yaparken, 2025 yılının yatırım programlarını gerçekleştirebilme adına yatırıma aktarılabilecek önemli kalemlere önemli aktarımlarda bulunduk. Bunlar akaryakıt gibi yedek parça gibi bitüm alımıyla ilgili ödeneklerle ilgili hususları bütçemize koymuş bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

"Bakanlıklarımızdan aktarılacak olan kaynakların ve ödeneklerin de artarak devam etmesini bekliyoruz"

KÖYDES ödeneklerinin de gelecek ay tahsisinin yapılacağını ifade eden Sözen, "Burada da önemli bir artış bekliyoruz. Bu artışla birlikte planlarımız, programlarımız da netleşmiş olacak. Bunun yanında İller Bankası, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan şimdiye kadar önemli ölçüde kaynak sağlamış bulunmaktayız. 2025 yılı için milletvekillerimiz ile birlikte görüşmelerimiz ve çalışmalarımız bu hususlarda devam ediyor. Bakanlıklarımızdan aktarılacak olan kaynakların ve ödeneklerin de artarak devam etmesini bekliyoruz. Bu konuda büyük bir umuda sahibiz. Bakanlıklardan gelen desteklerle makine parkımız güçlendirmeye devam edeceğiz. Üretim tesislerimiz 2025 yılı için daha aktif çalışacak. Tesis ettiğimiz birlik ve beraberlik sayesinde enerjimizi kırsalda yaşayan vatandaşımızın hayat standartlarını yükseltmek için hep birlikte gayret ve çaba sarf edeceğiz" diye konuştu. - KARABÜK