Kapalıçarşı'daki ABD'li turistler seçimden memnun, Trump politikalarını eleştirdi

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İstanbul'a turistik gezi için gelen ABD'li vatandaşlar, Kapalıçarşı'da İHA muhabirine ülkelerindeki siyasi gelişmeleri değerlendirdi. Seçim sonuçlarından memnun olduklarını belirten turistler, Trump yönetiminin ekonomi ve dış politikalarını eleştirdi.

İstanbul'un tarihi ve turistik noktalarından Kapalıçarşı'yı ziyaret eden ABD'li turistler Brandy, Marion ve Nancy, ülkelerindeki seçim sonuçları ve gelecek beklentilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Benzin ve gıda fiyatları fazlasıyla yüksek"

ABD vatandaşı Brandy, ABD ile İran arasındaki savaşın sona ermesi gerektiğini belirterek, "Amerikan hükümetinde bir şeyi değiştirme şansımız olsaydı, İran ile yaşanan savaşı derhal durdurmaları ve benzin fiyatlarını aşağı çekmeleri gerektiğini söylerdim" dedi.

Geleceğe ilişkin umutlu olduğunu ifade eden Brandy, "Bence Donald Trump'ın artık gitme vakti geldi. Ülkedeki benzin ve gıda fiyatları fazlasıyla yüksek. Dolayısıyla bir değişim zamanının geldiğini düşünüyorum" diye konuştu.

"Seçim sonuçlarından memnunum"

Florida eyaletinden geldiğini belirten Marion ise seçim sonuçlarına ilişkin memnuniyetini dile getirdi. Marion, "Demokratların Temsilciler Meclisini ve Senato'yu ele geçirdiği seçim sonuçlarından oldukça memnunum. Trump yönetiminin veya politikalarının hiçbirinin taraftarı değilim" ifadelerini kullandı.

Trump yönetiminin çevre politikalarını ve müttefik ülkelerle ilişkilerini eleştiren Marion, ülkesinde siyasi kutuplaşmanın arttığını savundu. Marion, yeni dönemde ABD'de yeniden birlik sağlanmasını ve diğer ülkelerle ilişkilerin iyileştirilmesini umduğunu söyledi.

"Demokrasiye geri döndük"

ABD vatandaşı Nancy de seçimlerin ardından gelecekten umutlu olduğunu belirtti. Demokratların Avrupa ile ilişkilere ve küresel meselelere daha açık bir yaklaşım sergileyeceğini düşündüğünü ifade eden Nancy, "Demokrasiye geri döndük" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı