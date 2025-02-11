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Kapadokya Slow Food Yeryüzü Pazarı Projesi İmzalandı

Kapadokya Slow Food Yeryüzü Pazarı Projesi İmzalandı
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Kapadokya'da yerel kadın üreticilerin ürünlerini doğrudan tüketiciye satmalarını sağlamak amacıyla 'Kapadokya Slow Food Yeryüzü Pazarı' projesinin protokolü imzalandı. Proje, kadınların ekonomik hayata entegrasyonunu artırmayı ve yaşam kalitelerini yükseltmeyi hedefliyor.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) tarafından yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenmeye hak kazanan ' Kapadokya Slow Food Yeryüzü Pazarı' projesinin protokolü, Nevşehir Valisi ve Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fidan ev sahipliğinde düzenlenen törenle imzalandı.

Ekibinde; Dr. Öğr. Üyesi Mine Erdem Büyükkiraz, Dr. Öğr. Üyesi Selda Öztürk, Dr. Öğr. Üyesi Aygül Akkuş ve Arzum Karabıyık'ın yer aldığı, Kapadokya'da, iyi, temiz ve adil üretim çerçevesinde yerel tarımsal ürün üreticisi kadınların, ürünlerini maddi değerinde ve doğrudan ilgili tüketiciye satış yapma imkanı sunarak ekonomik hayata entegrasyonlarını sağlamayı, yaşam kalitelerinin artırmayı ve kazanç elde etmelerini amaçlayan ' Kapadokya Slow Food Yeryüzü Pazarı' başlıklı projenin protokolü Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar'ın katıldığı törende imzalandı. KÜN tarafından yürütülecek 'Kapadokya Slow Food Yeryüzü Pazarı' kapsamında yerel ve sürdürülebilir tarım metotları ile üretim yapan kadın üreticiler, doğrudan satış yapma imkanı yakalayacaklar ve hane halkı gelir getirici üretim modeli çerçevesinde kazanç elde edecekler. Bu kapsamda Kapadokya Slow Food Yeryüzü Pazarı kurularak bölgemizdeki kadınlarının iş imkanlarının genişletilmesine imkan sağlanacak.

Kapadokya Slow Food Yeryüzü Pazarı kuruluş felsefesi gereğince eğitim, atölye ve sosyal etkinliklerin gerçekleştirildiği, toplumsal birlik ve beraberliğin sağlandığı, kültürel değerlerin yaşatıldığı sosyal bir mekan olacak. Proje bünyesinde düzenlenecek 32 eğitim ve atölyeye 640 çiftçi ve zanaatkar katılacak. Bu etkinlikler, üreticilerin yerel, sürdürülebilir ve doğal üretim çerçevesinde bilgi ve becerilerini artırarak üretim kapasitelerini geliştirecek, böylece ürünlerinin kalitesini ve pazar değerini yükseltecek. Proje; kırsal kesimdeki sosyo-ekonomik gelişimi destekleyerek kadınların ve gençlerin istihdamını artıracak, toplumsal eşitsizlikleri azaltacak. Aynı zamanda, iyi, temiz ve adil gıdaya erişimi kolaylaştırarak yerel halkın yaşam kalitesini yükseltecek. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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