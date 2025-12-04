Kamu Sağlık Sen Başkanı Karataş: "iyileştirme Tüm Kamu Çalışanlarını ve Emeklilerini Kapsamalıdır"

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Kamu Sağlık-Sen Genel Başkanı Ümit Karataş, 2026 yılı Bütçe Kanunu Teklifi'ne üst düzey kamu görevlilerinin maaşlarına ek zam yapılmasına ilişkin önergenin tüm kamu çalışanı ve emeklilerini kapsaması gerektiğini söyledi. Mevcut teklifin sadece bir kesim kamu çalışanının sorunlarını çözme amacı taşıdığını belirten Karataş, 4 milyon kamu çalışanı ve 2,5 milyon kamu emeklisinin mevcut ekonomik koşullar altında ezildiğini hatırlatarak teklifin bu kesimleri de kapsamasını istedi.

Kamu Sağlık-Sen Genel Başkanı Ümit Karataş, 2026 yılı Bütçe Kanunu Teklifi kapsamında üst düzey kamu görevlilerinin ücretlerine yapılması planlanan zamların tüm kamu çalışan ve emeklilerini kapsaması gerektiğini söyledi. Karataş, şunları söyledi:

"2026 yılı Bütçe Kanunu Teklifinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 1 Aralık 2025 tarihinde 20 bini geçmeyecek sayıda üst düzey kamu görevlilerinin ücretlerine 10 bin lira ile 40 bin lira arasında ek zam yapılmasını önerdi ve maalesef bu komisyonda kabul edildi. Kamuda maaş ve ücretler açlık sınırındayken zaten kamudaki en yüksek maaşı ve ücreti alan üst düzey yöneticiler için sunulan teklif kamu vicdanını yaralamıştır. Bu teklif uzun süredir ağır ekonomik koşullar altında ezilen 4 milyon kamu çalışanı ve 2,5 milyon kamudan emekli olmak üzere toplam 6,5 milyonun yaşam gerçeğini değiştirmemektedir. Aksine, ücret adaletsizliğini daha görünür hale getirerek mevcut mağduriyeti derinleştirmektedir.

"Bu kanun teklifi milyonlarca kamu çalışanı ve emeklisini görmezden gelmektedir"

Bu kanun teklifi, yalnızca belirli bir kesimin sorunlarına çözüm üretmekte; milyonlarca kamu çalışanının ve emeklisinin haklı talep ve beklentilerini görmezden gelmektedir. Kamu hizmetinin asıl yükünü taşıyan tüm çalışanların ve emeklilerin hakları teslim edilmeli, Hakem Kurulu kararıyla tescillenen mağduriyet ivedilikle giderilmelidir. Kamu Sağlık- Sen olarak; kamu çalışanlarının ve emeklilerinin yaşadığı bu adaletsizliğin derhal giderilmesi için hükümeti ve TBMM'yi acilen göreve çağırıyoruz. Kamu çalışanları ve emeklilerine yalnızca enflasyon farkı değil, alım gücünü koruyacak insanca yaşanabilir ücret artışı sağlanmalıdır. Kadro ve unvan ayrımı gözetmeksizin tüm kamu çalışanları arasındaki ücret uçurumu giderilmeli; en düşük memur ve emekli aylığı yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalıdır. Geçmiş dönemlerde verilen seyyanen zamların emekli maaşlarına yansıtılmaması nedeniyle ortaya çıkan büyük mağduriyet derhal ortadan kaldırılmalıdır."