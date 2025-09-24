Kamu Müteahhitleri Derneği Heyetinden EMKO Isı'ya Ziyaret

Kamu Müteahhitleri ve İş İnsanları Derneği Genel Başkanı Ali Adıgüzel ve denek yönetim kurulundan oluşan heyet, şehir buluşmaları kapsamında Zonguldak'ta ziyaret ve temaslarda bulundu.

Bu kapsamda ilk ziyaret Gökçebey ilçesine bağlı Bakacakkadı Beldesinde 70 bin metrekare alanda radyatör ve kombi üretimi yapan EMKO Isı ziyaret edildi. Heyeti ziyarette EMKO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Yıldız, Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Yıldız ve birim müdürleri karşıladı.

Ziyarette fabrika üretim noktalarını gezen heyete Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Yıldız tarafından bilgiler verildi. Fabrikanın 1993 yılından bu yana faaliyette bulunduğunu belirten Yıldız, 80 bin metrekare alanda üretilen ürünlerin iş piyasa ile birlikte 68 ülkeye ihraç edildiğini ifade etti. Fabrikanın güneş enerjisi sistemi ile kendi elektriğini ürettiğini de belirten Yıldız, yeni yatırımlarla ilgili çalışmaların da sürdüğünü kaydetti.

250 çalışanı olan fabrikada, ülke ekonomisine değer katmak işin çalıştıklarını ifade eden Yıldız, fabrikada kurulan entegre sistemle hammadde ürünleri tamamen kendi üretimleri ile dışarıdan ürün almadan katma değere dönüştürdüklerini sözlerine ekledi.

Emko'nun ülkeye kattı değer için teşekkür eden KAMİAD Başkanı Ali Adıgüzel de, "Yıllardır ülke ekonomisine katkı sunan firmamızın başarı hikayesi gurur verici. Özellikle ürünlerini ihraç ederek ülkemize değer katan, üretime, istihdama, yatırıma emek firmamızın bizlere verdiği destek de çok değerli. Çünkü Kamu Müteahhitleri ve İş İnsanları Derneği olarak bizim de sloganımız hep devletinin emrinde ve yanında çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Bugün biz kamunun yaptık dediği eserleri yapan, bunun yanında alt yüklenici ve tedarik olarak hizmet veren üyeleri de bünyesinde toplayan, doğru işin doğru yüklenici ile yapılması için mücadele eden bir derneğiz. Bu yönde de çalışmalarımız devam edecek" şeklinde konuştu.

