Kamu Birliği Genel Sekreteri Cengiz'den Ramazan Bayramı Mesajı

Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Sekreteri Tuncay Cengiz, "Saygı, sevgi ve mutluluğun sembolü Ramazan Bayramı'nızı en içten duygularımla kutluyor, bayramın tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini niyaz ediyorum" dedi.

Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Sekreteri ve SAVDES-SEN Genel Başkanı Tuncay Cengiz, Ramazan Bayramı nedeniyle açıklamalarda bulundu.

Cengiz toplumsal birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşmanın pekiştiği, sabır ve kardeşliğin güç kazandığı, rahmet, mağfiret ve cömertliğin zirveye ulaştığı Ramazan ayını geride bıraktıklarını ve Ramazan Bayramı'nı kutlamaya hazırlandıklarını ifade ederek, "Bu vesile ile saygı, sevgi ve mutluluğun sembolü Ramazan Bayramı'nızı en içten duygularımla kutluyor, bayramın tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini niyaz ediyorum" diye konuştu.

Cengiz, memur ve emeklilerin Ramazan Bayramı'nı buruk kutlamak durumunda kaldığını söyleyerek, "TÜRK-İŞ'in açıklamasına göre Mart 2025 ayı açlık sınırı 23 bin 615 lira, yoksulluk sınırı ise 76 bin 922 liraya ulaşmış durumda. Cumhurbaşkanlığı verilerine bakarsak, ortalama memur maaşı 49 bin 598 lira, ortalama emekli aylığı 20 bin 555 lira. Kamu işçileri 1956 yılından itibaren 6772 sayılı Kanun gereği 2 adet tam ikramiye (26 günlük ücret kadar) 4 adet ilave tediye (13'er günlük) alıyor. Emeklilerimize 2018 yılından itibaren cüzi de olsa bayram ikramiyesi ödeniyor, ödenen ikramiyeler torunlara verilecek harçlıklara dahi yetmiyor. Kamu da hiçbir ikramiye ödenmeyen bir kesim var ki, o da yoksulluk sınırı altında kıvranan memurlar" açıklamasında bulundu. - ANKARA